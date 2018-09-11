果粉惨遭打脸 号称最安全的macOS也有这种流氓应用

苹果电脑系统macOS上安装软件不同于微软Windows，一般情况下经过官方认证的软件都可以在App Store上下载，当然Windows也有微软商店，但随处可以方便下载的exe和第三方的应用市场，使得用微软商店的用户并不多，而苹果对于软件下载就宣传很到位了，苹果一直强调在App Store上下载软件使最安全的，然而，最近外媒报道，通过正常途径App Store下载正常上架的软件存在偷偷上传用户浏览记录的行为，这一问题让人们开始怀疑，号称最安全的macOS怎么也会出现这种情况。







据外媒的报道，不止有一款软件存在偷传用户隐私的行为，其中较为知名的解压缩软件Dr. Unarchiver也存在这样的问题，这款软件在主动向用户申请访问电脑主目录后，可以扫描解压缩的垃圾文件等操作，看似一个很实用的功能，但经过网友的一番调查发现，该软件获得权限后会对系统文件进行扫描，并收集用户浏览器记录上传到自己的服务器，这种私自窃取用户隐私信息的软件竟然会是App Store里的热门。





类似的软件还有很多，目前Dr. Unarchiver已被下架，搜索压缩软件可以看到很多的结果，不得不说，苹果的App Store里软件确实丰富，相比较从互联网上自己下载的软件多了一份保障，但是也难避免软件存在类似的问题，苹果应当更加严格审查上架每一个软件。





你下载软件是使用市场下载还是直接浏览器下载呢？

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