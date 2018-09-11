早报:疑iPhone XS售价曝光 谷歌云李飞飞离职

【科技早餐】

●疑似iPhone XS Max、XS、XC售价信息曝光

知名苹果信息爆料大神Ben Geskin带来了2018年所有iPhone的价格信息。根据之前的传言，今年的三款iPhone分别叫做iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XC。iPhone XS和XS Max都采用OLED显示屏，尺寸是5.8英寸和6.5英寸；iPhone XC将采用LCD屏幕，尺寸为6.1英寸。

64GB版本中，iPhone XS Max售价1049欧元 / 999美元；iPhone XS售价939欧元 / 899美元；iPhone XC售价739欧元 / 699美元

Z点评：果粉们你们的钱准备好了吗？



疑似iPhone XS Max售价信息曝光（图片来自https://www.cnbeta.com/articles/tech/766337.htm）



【行业热闻】

●华为Mate 20/20 Pro即将发布：10月16日伦敦见

据Phone Arena报道，华为向外媒发布新品邀请函，宣布将于10月16日在伦敦发布年度旗舰Mate 20系列。根据已经披露的信息，本次发布会至少会发布Mate 20及Mate 20 Pro两款产品，两款新机分别采用了水滴屏和刘海屏，其中Mate 20 Pro有望搭载3D结构光技术。

●华为正式开放手机配件授权 推出DFH认证

据华为的宣传资料介绍，DFH即“Design For Huawei”的英文缩写，此认证是华为公司对其合作伙伴授权生产外置配件的一种标识使用许可。授权产品在产品创新，产品质量，产品兼容上通过多重严密测试后才通过认证；华为DFH致力于为消费者提供更丰富的配件选择和更好的用户体验；华为DFH认证是生产企业和设计企业在技术上与质量上的实力标志。

●Snap宣布首席战略官离职 与公司无任何分歧

“阅后即焚”照片分享应用Snapchat母公司Snap今日宣布，公司首席战略官伊姆兰·汗（Imran Khan）将离职。伊姆兰·汗今年41岁，2014年底被任命为Snap首席战略官，2015年初正式上任。伊姆兰·汗曾担任瑞士信贷集团网上银行部门主管，此次离开Snap的具体日期尚未确定。



●特斯拉再融46亿 "融资鬼才"马斯克六年八次施展绝技

《证券日报》记者登录上海市工商行政管理局官网发现，特斯拉（上海）有限公司的注册资本已由1亿元增至46.7亿元。至此，马斯克凭借特斯拉这匾金字招牌在上海建厂项目上至少已融得46亿元人民币。在资金大批注入的同时，记者注意到，上海公司的经营范围也从电动汽车及零部件、电池、储能设备、光伏产品领域内的技术开发，扩展至电池管理系统，电机管理系统，电动汽车电控集成；电动汽车驱动电机等。



●李飞飞确认将离职 谷歌云AI总帅换人

智东西9月11日凌晨消息，谷歌云CEO Diane Greene刚刚在其官方博客上公布了一则重磅新闻，确认来自卡内基梅隆大学的计算机科学院院长Andrew Moore教授将在2018年底接任李飞飞的谷歌云AI负责人职位，而李飞飞也将正式回归斯坦福大学当教授。



●LCD版iPhone或命名为iPhone Xr 初期供货有限

彭博社援引知情人士的消息称，苹果公司（以下简称“苹果”）本周将发布三款新iPhone，其命名方式将有所调整。苹果在北京时间8月31日凌晨发出邀请函，将于美国当地时间9月12日（北京时间9月13日凌晨1点）在美国加州库布蒂诺苹果新总部乔布斯剧院举行每年一度的秋季新品发布会。基本可以确定的是，苹果届时将发布三款新iPhone，分别为6.5英寸OLED版iPhone、5.8英寸OLED版iPhone和6.1英寸LCD版iPhone。至于命名方式，目前仍有分歧。

●索尼：2040年前将在全球范围内100%使用可再生能源

索尼公司今日宣布，在2040年底前，索尼在全球的运营将100%使用可再生能源。此外，索尼今日还加入了“RE100”可再生能源倡议行动。RE100是气候组织于2014年发起的一项全球性行动，旨在推进100%可再生能源使用，从而大幅削减二氧化碳排放，应对气候变化。

●特斯拉股价1个月下跌30% 市值蒸发近200亿美元

据国外媒体报道，马斯克8月7日在推特透露正考虑以每股420美元的价格将特斯拉私有化，这一消息刺激特斯拉股价在当日大涨近11%，做空者账面因此损失13亿美元。但在8月7日后一个月的时间里，特斯拉股价的表现却不甚理想，股价下跌了30%，市值蒸发了近200亿美元。

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【科技杂谈】

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