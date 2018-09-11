每日猜机：它的一个home键胜任五大功能

今天的《每日猜机》栏目要猜的是一部手机，它的年代离我们并不太遥远。该机正面为一块1920x1080像素的5.5英寸屏幕。机身内搭载高通骁龙801处理器和3GB运行内存，前置摄像头800万像素，后置摄像头1300万像素，电池容量4100mAh。





该机还有着基于Android 5.1深度定制的ZUI操作系统，另外它还配备了功能强大的U-Touch操作，让一颗Home键轻松胜任指纹识别、后退、桌面、切换任务和后台管理五大功能。 所以，你能猜出它的品牌和型号吗？快在评论区留言吧！也欢迎大家分享你对它的了解或者与它的故事哦。









上期答案公布：诺基亚N97

上期猜机大神：



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