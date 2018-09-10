iPhone也出青春版 廉价的iPhone XC来了

iPhone X高达8388元的售价让人望而却步，售价将近万元的手机一时之间让人难以接受，更何况刘海屏对于大众审美来讲着实有些别扭，因此，去年iPhone X发布后并没有往常的抢购热潮，黄牛也都纷纷甩货，没多久iPhone X就有很多的优惠活动。







为此，苹果今年将发布一款相对于廉价的手机，就像国产手机的青春版一样，以一个相对较低的价格发售，苹果或许为之命名iPhone XC，不禁让我们想起了iPhone 5C这个苹果初次尝试的廉价手机，不过当时并没有很强烈的市场反响，此次即将发布的iPhone XC也和5C一样，相比较旗舰手机有较大的缩水，首先外观上，全面采用全面屏小刘海设计，但是摄像头为单摄像头，而且屏幕技术为相对OLED廉价的LCD屏幕，显示效果肯定没有前者的绚丽了。





不过iPhone XC也不是一无是处，将和iPhone 5C一样有更多的配色可供选择，而且还有令人无比期待的双卡双待功能，这一数年前就早已在国内普及的功能，iPhone终于也能用上了。相对的iPhone XC的价格相比较会更加亲民，据曝光价格将在五千多元，被逼无奈的苹果也只降低成本，压低价格来抢占市场了。





你会选择廉价iPhone还是iPhone旗舰呢？或者是对iPhone完全提不起来兴趣呢？

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