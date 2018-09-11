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    更大的屏幕！Apple Watch也将迎来更新

      [  中关村在线 原创  ]   作者：刘彦

    9月13日凌晨苹果将举办今年的秋季发布会，除了已知的三款iPhone X外，Apple Watch也会迎来更新。据外媒报道，目前美国沃尔玛、百思等商场都出现Apple Watch供货不足的情况，发布会前夕，几乎都会出现类似的供货不足，包括iPhone

    苹果重磅新品Watch 4要来了
    Apple Watch

    即将发布的Apple Watch Series 4的曝光信息很少，除了会更新最新的处理器之外，新款Apple Watch的屏占比也会增加，在相同大小的表盘内会加入更大的屏幕。

    苹果重磅新品Watch 4要来了
    Apple Watch Series 4

    从之前曝光的新款Apple Watch的截图能看出，新款Apple Watch依旧是方形表盘，新款42mm表盘的屏幕分辨为384×480像素，之前的Series 3分辨率只有312×390像素。新款Apple Watch会进一步收窄边框，显示面积提升15%左右。

    苹果重磅新品Watch 4要来了
    Apple Watch Series 4

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    Apple Watch Series 4

    Apple Watch的关注度明显没有iPhone高，由于手表的电池容量很少，几乎也要一天一充，期待新款Apple Watch能增大电池容量，同时全线支持4G网络功能，这样才会有买Apple Watch的动力。你会考虑购买最新的Apple Watch吗？

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：更大的屏幕！Apple Watch也将迎来更新http://news.zol.com.cn/697/6977629.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/697/6977629.html report 851 9月13日凌晨苹果将举办今年的秋季发布会，除了已知的三款iPhone X外，Apple Watch也会迎来更新。据外媒报道，目前美国沃尔玛、百思等商场都出现Apple Watch供货不足的情况，发布会前夕，几乎都会出现类似的供货不足，包括iPhone。Apple Watch即将发布的Apple Watch ...
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