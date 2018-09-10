张勇一年后执掌阿里巴巴 马云为何选他

今日是“教师节”，马云也借此发布了“教师节快乐”为题目的公开信，宣布一年后的阿里巴巴20周年之际，即2019年9月10日，他将不再担任集团董事局主席，届时由现任集团CEO张勇接任。

对于这一安排，马云在信中说他想了十年之久。“我与我们的高层10年前坐下来，问如果阿里巴巴没有了我该怎么办？我很骄傲阿里巴巴现在的治理制度、企业文化和源源不断的人才梯队，允许我走开而不至于带来破坏”，马云表示。

也就说在一年后，马云将淡出阿里巴巴管理层，投身到教育公益等事业中去。而阿里巴巴将全权交给张勇，至此阿里巴巴完成权力交接。

未来张勇将成为阿里巴巴新一代管理层的核心，那么马云的接任者为什么会是张勇？未来的阿里巴巴又将会成为一个怎样的公司？



马云和张勇（图片来自http://bschool.hexun.com/2016-01-08/181666441.html）

先来看看马云对张勇的评价

马云对于接班人张勇的评价非常高。马云在信中指出，张勇加入阿里巴巴已经十一年，自担任阿里巴巴集团CEO以来，展现出了卓越的商业才华和坚定沉着的领导力，连续13季度实现阿里巴巴业绩健康持续增长。

“他（张勇）具有超级计算机般的逻辑和思考能力，坚信使命愿景，勇于担当，全情投入，敢于站在未来创新设计新型商业模式和业态。他和他的团队已经赢得了客户、员工和股东们的信任和支持。阿里巴巴的接力火炬交给他和他领导的团队，我认为这是我现在最应该做的最正确决定。这几年我和张勇的合作配合经历，让我对他和他领导的新一代阿里巴巴领导团队充满信心”，马云说。

不仅是对张勇个人，马云称对张勇的团队也是“充满信心”。由此可见，张勇就是马云心中最合格的接班人。从根本上讲这也是源于张勇自加入阿里巴巴来一直当“救火队长”，给阿里巴巴带来了很多关键性变革。

张勇这些年都干了什么

根据公开资料显示，张勇毕业于上海财经大学，加入阿里巴巴集团前，曾担任于上海普华永道会计师事务所担任审计和企业咨询部门资深经理。后加入盛大互动娱乐有限公司的首席财务官。

从以上背景可以看出，马云评价张勇所具有的“超级计算机般的逻辑和思考能力”，主要是财务和审计出身有一定关系，这让张勇早养成了有异于常人的精确能力。而这些都是日后带领淘宝以及阿里巴巴险中求胜的资本。

2007年8月，张勇加入阿里巴巴集团，担任淘宝网首席财务官，参与设计淘宝商业模式：基本费用盈利：保证金及技术年费；支付宝相关盈利；淘宝相关工具盈利：淘宝平台推出的直通车、钻石展位、聚划算等一系列推广、展现、营销工具和活动。

随着这些措施推行为淘宝源源不断地创造利润，并在2009年开始实现了盈利。同时这些模式也被日后的天猫所套用，屡试不爽。

2008年张勇兼任淘宝网首席运营官兼淘宝商城总经理，在这里张勇成功缔造了“双十一购物节”这一个黄金品牌。目前“双十一”已成为中国电子商务行业的年度盛事，同时也是全球最大的网购狂欢节。



阿里巴巴集团CEO张勇（图片来自https://www.alibabagroup.com/cn/news/article?news=p171031）

马云说张勇“敢于站在未来创新设计新型商业模式和业态”。这里“双十一”就占很大的份额。

随着淘宝商城的发展，其逐渐成为淘宝的主要业务之一。2011年淘宝商城更名天猫成为独立业务。张勇出任总裁，天猫目前已是全球最大的B2C平台之一。

2013年9月起，张勇开始担任阿里巴巴集团首席运营官，全面负责阿里国内和国际业务的运营。2014年3月张勇又挂帅阿里巴巴无线业务。在这期间张勇力推“All in无线”，使手机淘宝成长为世界上最大的移动消费生活平台。这也成了阿里巴巴从PC端转向移动互联的最重节点。

2015年5月7日，阿里巴巴集团宣布，张勇将接任阿里集团首席执行官（CEO）。仅仅一周之后，张勇就明确提出了阿里巴巴的新方向：全球化、农村和云计算大数据是阿里的三大战略方向，同时阿里计划在电商、金融之外，打造物流、进出口和营销等更多新经济服务平台。

也就是从2015年开始，阿里巴巴的财务表现出奇的好，连续13个季度实现了业绩持续增长。阿里巴巴2019财年第一季度财报显示，阿里巴巴收入同比大增61%达到809.20亿元人民币,连续6个季度保持超过55%的高速增长。核心电商业务收入达691.88亿元,同比增长同样高达61%。

2017年1月13日，张勇再次发布全员公开信宣布多项组织结构调整。 张勇表示，此次管理体系的再升级，是为了升级组织的执行力，为“五新”（新零售、新金融、新制造、新技术和新能源）战略服务。

在“五新”战略上，张勇动作飞快。根据阿里巴巴发布的最新投资数据看，仅在今年上半年，阿里巴巴一共进行了52次集团性质的投资，投资规模超过1000亿元。形成了“八纵”的战略布局。

即品牌数字升级：天猫；家电数码：苏宁；服饰百货：银泰商业，百联集团；快消商超：盒马鲜生，大润发；家居家装：居然之家；本地生活服务：饿了么，口碑；城乡双通路：农村淘宝；社区小店：零售通，天猫小店。

诸多事件表明，张勇是有能力肩负起未来阿里巴巴的重担，而且马云选择张勇也是极其信任的。“阿里巴巴的接力火炬交给他和他领导的团队，我认为这是我现在最应该做的最正确决定。这几年我和张勇的合作配合经历，让我对他和他领导的新一代阿里巴巴领导团队充满信心！”，马云在今天的信中表述到。

张勇之后的阿里巴巴

一年之后，马云“退休”了，张勇成了阿里巴巴的掌舵人。可以肯定的是张勇时代的阿里巴巴依旧会保留马云的传承。

这主要是因为，马云在过去10年中成功培养了一大批管理者，张勇是其一，此外还有阿里云总裁胡晓明、阿里巴巴B2B事业群业务总裁戴珊、阿里巴巴文化娱乐集团总裁杨伟东、淘宝总裁蒋凡、天猫总裁靖捷以及蚂蚁金服董事长井贤栋。

他们都会围绕着“公司能够持久发展102年”这一目标不断前进。而新零售、新金融、新制造、新技术和新能源仍是未来一段时间阿里巴巴重点方向。因为这是阿里巴巴迈向智能时代和成为“科技阿里”的前提。

至于张勇会给阿里巴巴打下怎样的个人烙印，还请拭目以待。

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