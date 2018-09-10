够大方！网易派发教师节大福利！别错过

今天真是个特别的日子，今日，马云选择在这一天，宣布将在一年后的今天辞去阿里董事长，由现任集团CEO张勇接任。他强调，这并不代表退休，他还将继续留在阿里巴巴董事会指导公司管理，只是将更多的时间与精力投身于其他领域，做更多有意义的事情。

“阿里从不只属于马云，但马云会永远属于阿里”“世界那么大，趁我还年轻，很多事想试试，万一实现了呢？”成为了今天刷爆朋友圈的名言。





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