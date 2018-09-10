新iPhone起售价格降低 怕我们买不起？

iPhone X作为苹果去年当家旗舰，一经亮相就引领了直到现在依旧火热的刘海屏，但其高达8388元的起售价格让人直呼“万元机”，这个价格是当时国产旗舰手机的两倍还多，购买热度明显下降，值得注意的是，早些年iPhone刚发布的时候也是“万元机”，那是因为发售时大家争相购买造成严重缺货，黄牛加价的结果，而现在来讲，iPhone基本不存在缺货抢购的情况，可见大家对iPhone的热度没有以前那么强烈了。







马上又到2018年的苹果秋季新品发布会了，对于新iPhone的曝光层出不穷，但内容基本一致，没有偏差——双卡双待、三种尺寸、全新配色等等，可以说更加符合国内的习惯，而且在售价上，据曝光新款iPhone的起售价格为699美元，考虑到税率问题，最低也就五千多元就能用到刘海屏新iPhone，苹果妥协成本降低价格，还是很在乎大家关心的价格问题。





但是，苹果降低售价就有人买账了吗？很多人不买iPhone的原因并不是买不起，而是对苹果的刘海屏存在抵触行为，难以接受丑陋的刘海，而且不买账苹果这种垄断式的价格。另一方面国产很多值得骄傲的全新设计让刘海屏黯然失色，一批批国产创新足以抗衡苹果的地位，苹果也不再像以前那样非选不可。





你会买新iPhone吗？还是更愿意支持国产创新？

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