职业经理人时代的终结 阿里合伙人制为什么赢了

马云在今天正式公布阿里巴巴传承计划，宣布阿里巴巴20周年之际，即2019年9月10日，将由现任集团CEO张勇接任阿里巴巴集团董事局主席。就在大家关注于张勇时代的阿里和马云的去向的同时，对于阿里人才培养的话题也颇受关注。

阿云在公开信中表示，只有建立一套制度，形成一套独特的文化，培养和锻炼出一大批人才的接班人体系，才能解开企业传承发展的难题。而这个制度就是阿里的合伙人制。

这似乎也牵出了一个新的问题，既企业管理层的诞生随着时代和企业形式的发展也在发生重大的变化。

在传统的企业中，尤其是在国外的公司中，职业经理人一直是企业管理层构成的主要模式，我们常常会看到一个公司CEO离职空降到另一个公司担任CEO的新闻。这种职业经理人制度已经经历了漫长的历史考验。

但是今天阿里和国内众多公司实施的合伙人制度却在打破职业经理人制度的传统模式，通过内部培养的方式扶持新的管理层，这种探索更具备现代意义。



张勇（图片来自百度百科）

首先，职业经理人制度对公司的延续会起到异质的作用，每一个职业经理人的管理方式和经营理念都天差地别，一旦换帅就意味着公司的巨大变动。这对一个公司的核心文化延续是不利的。

而合伙人制则正是因为对公司的价值观相同的一群人构成的，能够保证公司的核心价值不动摇。马云表示，阿里巴巴创建合伙人机制就是解决规模公司的创新力问题、领导人传承问题、未来担当力问题和文化传承问题的。阿里的合伙人职责就是体现和推广阿里巴巴的使命、愿景和价值观。

其次，职业经理人制度本质上是属于工业革命时期的企业制度设计，已经跟不上现在的企业变化了。在那个时期的企业主要是资本型公司，更多的企业运作事实上也就是资本运作，在这种公司中职业经理人制度确实很有效果。

但是如今知识型企业成为发展最迅速的主流，企业的各个管理层都需要相当专业的知识储备和行动能力，这对在不同公司中间来回跳槽的职业经理人来说是很难办到的。

目前，阿里各个核心业务线由诸多高层分管，比如淘宝总裁是蒋凡、阿里云总裁等等，除了是高管外同时也是业务骨干，这种素质是职业经理人制度难以企及的。

最后，如今的科技和商业社会正处于时代变换的节点上，传统的商业模式正在受到冲击，工业时代的模式化模板化管理方式也在发生解构，当年那种一个模式适用于大多数公司的环境不复存在。这一切都使得职业经理人的作用越来越低，因为他们的做的就是模板化的工作。

事实也证明，那些全球知名的职业经理人最终也没能挽救那些跟不上时代脚步的公司的没落甚至灭亡，比如梅耶之于雅虎。

而合伙人制因为公司内部的培养，对自身公司理解的深入，更能够看清公司的现状和未来的方向。张勇加入阿里巴巴已经11年，从内部创业天猫一路走到今天CEO的位置，都是陪着阿里成长起来的，对于公司的理解远非空降一个职业经理人能比。

看到这里可能有人会问了，合伙人制度这么好为什么绝大多数的企业不用？这个问题其实很复杂，必须要说的是合伙人制并非适用于所有企业。



首先一点，合伙人制和公司制本身就存在本质上的冲突，合伙制企业做决定的人是一般合伙人，无论合伙份额有多低；而公司制企业做决定的人是股东，谁股权大谁说了算。

由于大部分企业都成立于工业文明时代，因此在本质上就决定了难以掉头，公司制无法接受转型为合伙人制，股东也是无法接受的。而后工业时代的新成立企业，越来越多地选择了合伙人制，这一点在中国尤为明显。

其次是合伙人制更适用于知识型企业，公司制更适用于资本密集型企业，因此在国内众多传统行业中，还是公司制更加盛行，比如金融业、房地产业、机器制造业等等。我们也会发现，选择合伙人制的更多是互联网行业、科技行业等。

最后回到人才培养上来，合伙人制度也并非能够百分之百地培养出公司的优秀领导层，用马云的话来说就是“单纯靠人或制度都不能解决问题，只有制度和人、文化完美结合在一起，才能让公司健康持久发展”。

阿里建立了两套人才发展体系，一套是P序列走专家路线，专门培养程序员、工程师等专业领域技术人才；一套是M序列走管理者路线，物尽其用。所以说不是有了合伙人制就万事大吉了，每个公司都需要结合自身建立自己的人才培养制度和晋升文化。

只能说，在现代企业发展变革中，合伙人制度确实要比公司制和职业经理人更能抵抗时代剧变带来的风险，更能够带领企业走向胜利。

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