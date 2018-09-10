新Apple Watch将至！这几点最值得关注

距离苹果今年的秋季发布会还有两天时间，除了全新的iPhone以外，新一代Apple Watch同样值得关注。对于这次全新的Apple Watch来讲，它较上代产品来说无论是外观还是性能都有了或多或少的提升。





之前有消息称新一代Apple Watch将会使用圆形表盘，而这个传言从目前来看也是不攻自破。对于新一代Apple Watch的外观，它在屏幕方面将会大于上一代产品。据透漏，新一代Apple Watch的屏幕尺寸将会有1.9英寸，而上一代Apple Watch 3的屏幕尺寸是1.65英寸，由此可见新一代Apple Watch在屏幕尺寸上的提升着实不小。

当然，除了屏幕尺寸，在表冠上新一代Apple Watch也将会有变化，它可能会加入一个麦克风，这样就会很容易让人们看到它和上代产品的差别。另外，在侧边按键方面之前有传言称它将会采用压感式的虚拟按键，如果真是这样的话那么相信在这方面用户还是非常感兴趣的。

如此看来，新一代Apple Watch在外观上的变化还是十分显著的。在电池方面，苹果将会给新一代Apple Watch提供更大容量的电池，让它的续航能力有着非常大的提升。除此之外，像息屏显示、新处理器等都将会是新一代Apple Watch带给用户们的惊喜。总之，就让我们一起等待着它的发布吧！

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