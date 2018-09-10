滴滴刚消失第一天，北京三里屯就这样了

滴滴在上周宣布启动“安全大整治”，于9月8日23点-15日5点，每天23点-5点暂停网约车服务。结果，9月8日 23点在北京三里屯就出现了这样一幕。





图片来自：@电商报微博

从微博上的各种图片我们得知，守候在三里屯路边的黑车司机们23点刚过，便变得异常兴奋。直接在路边大喊：“今晚没有滴滴！早上车早回家！”

有网友分享当时的打车经历，“北京团结湖到国贸平时20元都不到，黑车80还不砍价，爱去不去。团结湖到新世界平时不到50元，开价150，砍价后120！亲身经历！关键黑车连行驶轨迹都没有，这才是最后怕的！”



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不少人都因滴滴今年犯下的过错，而在网上将其放声痛骂。但“安全大整治”开始仅几天，我们却又发现坐车这件事，怎么变得更不安全了？



北京三里屯仅是滴滴消失的一角缩影，笔者可以想象到无数相同的场景当晚出现在各大闹市。这件事让笔者意识到两个问题：

（1）一个监管得力的平台存在，对用户是多么的重要

（2）滴滴的市场占有率还真是不低



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8号晚上出来拉活的黑车司机，当中就一定没有白天的滴滴司机吗？能多赚钱，谁不想抓住机会呢。而滴滴的存在，正起到了规范约束市场的作用。同时，在北京这片互联网公司的沃土，滴滴刚关闭服务就只能打黑车，其他网约车平台是多没有存在感？

所以，一味痛骂滴滴对我们并没有太大帮助，让其尽快找到切实可行的解决方案才是真的。其次，垄断则缺少前进的动力，市场存在充分竞争对企业和消费者都非常重要。

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