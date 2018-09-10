刚刚，马云宣布明年教师节换新工作

刚刚，马云一纸长文公开信宣布一年后的教师节，也就是阿里巴巴20周年的时候，他将卸任集团董事主席，由现任CEO逍遥子张勇接任，马云也将为从今日起全面配合张勇，为组织过渡做好准备。





马云“认真准备了十年的计划”进入了倒计时，阿里巴巴真的可以没有马云吗？当然马云也不是卸任就完全退休，马云称“在2019年9月10日之后，我将继续担任阿里巴巴集团董事会成员，直至2020年阿里巴巴年度股东大会。”





马云在公开信中讲到“张勇加入阿里巴巴已经11年，自担任阿里巴巴集团CEO以来，展现出了卓越的商业才华和坚定沉着的领导力，连续13季度实现阿里巴巴业绩健康持续增长。马云评价，张勇具有超级计算机般的逻辑和思考能力，坚信使命愿景，勇于担当，全情投入，敢于站在未来创新设计新型商业模式和业态。”马云给予了张勇足够的肯定，对新一代阿里巴巴领导团队充满信心。





作为老师出身的马云对未来充满很多美好的梦想，一直以来，他全心投身教育公益事业，而在卸任后，他除了继续担任阿里巴巴合伙人和为合伙人组织机制做努力和贡献外，他想要继续回归教育行业，做他热爱的事情才会无比兴奋和幸福。马云以“阿里从来不只属于马云，但马云会永远属于阿里”结束，道尽这一直以来的梦想和追求。

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