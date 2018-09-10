每日猜机：拥有侧滑全键盘设计的一代机皇

今天是教师节，小编先祝各位科技圈的老师们节日快乐！好了，进入正题。今天带大家来猜的是下面这部拥有超级酷炫的侧滑全键盘设计手机。





在外观方面，该手机使用了全触屏+侧滑QWERTY全键盘的设计，一块采用镜面抛光工艺的触摸屏幕占据了手机正面至少85%的空间，可操作范围更是达到了惊人的3.5英寸。

在功能方面，它支持四频GSM网络和四频WCDMA网络，内置重力感应器、FM收音机、GPS导航、磁力器、指南针等多种功能。作为娱乐机皇，它还内置了500万像素的摄像头，配备LED补光灯并支持自动对焦。

这部手机在当年也是价格不菲，更是有一代娱乐机皇之称，所以你能猜出这部手机的品牌和型号吗？欢迎在评论区留言分享你对它的了解和你与它的故事！

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