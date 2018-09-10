早报:罗永浩称多设备一体是趋势 特斯拉将国产

【科技早餐】

●罗永浩:多设备一体是趋势 明年手机升降设计将成主流

锤子科技CEO罗永浩表示，TNT系统内测推出之后，口碑出现了反转，受到了外界肯定。他认为，多设备一体化是趋势，未来家里有一个台式机、笔记本、Pad和手机的局面一定会消亡，会是一个手机、多块屏幕。

Z点评：罗永浩不只是认为设备一体化是趋势，更想要在这一趋势中受益。



锤子CEO罗永浩（图片来自http://wangboxyk.cn/post/chuizi-shouji-smartisan-luoyonghao.html）



【行业热闻】



●特斯拉有望2020年在中国量产Model 3：售价不到30万

特斯拉有望2020年在中国量产Model 3，售价不到30万元人民币，享受完全国民待遇。今年5月10日，特斯拉中国公司已经于5月10日在上海浦东新区市场监管局成立，全称为“特斯拉（上海）有限公司”。外界普遍认为在上海建设厂房将有利于特斯拉提高产能。

●中移动内部资料曝光新iPhone名称：iPhone XS、XS Plus、XC

根据微博用户 @ 盖乐世周维 爆料，疑似中国移动内部资料曝光。根据图片，新一代 iPhone 或定名为 iPhone XS、iPhone XS Plus、iPhone XC，分别对应 5.8英寸，6.5英寸 和6.1英寸(LCD屏)廉价版。同时苹果也将祭出其近年来最大创新－－双卡双待。

●Win10的十月更新有惊喜：添加蓝牙电话簿支持

微软准备在今年10月发布名为2018年十月更新的Windows 10下一次重大更新。最新被媒体关注的领域是操作系统中的蓝牙堆栈。Windows 10已经确认支持蓝牙5.0，根据蓝牙技术联盟的条目，微软已经增加了一种新配置文件的支持。

●研究称二十多款热门iOS应用向第三方发送用户数据

根据安全报告显示，含有追踪代码的应用涉及到24款知名APP，如GasBuddy、MyRadar NOAA、PayByPhone Parking以及跑步跟踪应用C25K 5K Trainer。每个受影响的应用程序都可以在App Store上进行下载，并且获得了数千个用户评级，足以彰显其热门程度。GaurdianApp的研究公布了12家收集用户数据的数据盈利公司，其中包括RevealMobile，此公司之前就被指控通过热门天气应用收集用户位置数据。该报告还补充提到，大约100个区域新闻应用程序曾经使用过RevealMobile的代码，并将信息分享给这家数据盈利公司。

●马云本周宣布阿里巴巴传承计划 并非“退休”

阿里巴巴董事局主席马云，将于本周宣布的是公司传承计划，并不是此前媒体报道的“退任”或是“退休”。这是认真准备了10年的计划，让年轻一代才俊能接班，解开企业传承发展的问题。马云在接受采访时表示，这个时间点宣布传承计划并不是由于中国的营商环境变化，而是一个系统性规划。希望能有更多时间投入到很多事情中，其中包括教育、环境和公益。对于传承计划的细节目前暂时还不得而知。

●高盛看好新款iPhone：将苹果目标股价上调至240美元

高盛（Goldman Sachs）看好新款iPhone，它把苹果目标股价上调至240美元，这是基于苹果公司即将推出的新款iPhone X将迎来强劲表现。高盛预计，苹果将推出三款新iPhone，其中包括5.8英寸OLED版iPhone，6.5英寸OLED版iPhone，以及廉价的6.1英寸LCD版iPhone。

●乐视电视股权9月21日司法拍卖 估值从270亿元下降至18亿

乐视电视的经营主体为乐融致新电子科技（天津）有限公司（以下简称“乐融致新”），乐视控股拥有约18%股权，而乐视网（300104，SZ）是其大股东。由于乐视控股的债务问题，上述18%股权被司法冻结并进入司法拍卖流程。拍卖程序所需前期工作于今年2月份就已经完成，但直到最近才开始正式挂牌。《每日经济新闻》记者发现，该笔股权的拍卖日期定于9月21日进行。记者注意到，根据资产评估报告，乐融致新全部股权估值仅为18亿元左右，相比2017年初融创增资时的270亿元可谓大为缩水。

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