马云最新名片公布！祝马老师教师节快乐

阿里巴巴官方宣布：经董事会批准，2019年9月10日，马云将不再担任董事局主席，现任阿里巴巴集团CEO张勇（逍遥子）将接任董事局主席一职。



马云

9月10日是教师节，同时也是马云的生日，在这个特殊的日子，马云发布了题为“教师节快乐！:）”的公开信， 一年之后马云将会回归教育，同时马云的名片上也将去掉“阿里巴巴集团董事局主席”这一职位，马云最新名片已经公布：首先强调的是“中国浙江 杭州佬”这一属性，其次是阿里巴巴001号员工。



最新名片

从马云最新的名片上可以看出，大部分都是和慈善事业相关，比如阿里巴巴一号公益志愿者、阿里巴巴脱贫基金主席等，在公开信中的最后，马云在还强调，“世界这么大，趁我还年轻，很多事想试试，万一实现了呢？！”马云未来可能还会创办其他的公司，带给我们新的惊喜。





张勇

关于在明年即将接任董事局主席的张勇，被马云称为合伙人机制下人材梯队中的“杰出商业领袖”。张勇带领阿里实现了长远发展，实现连续13个季度持续健康高速增长，为阿里巴巴传承打下了坚实的基础。



原文

“阿里从来不只属于马云，但马云会永远属于阿里！”马云在公开信最后写道。最后我们也一起祝福马老师，教师节快乐！

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