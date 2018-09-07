软银C&S造访中国:继ofo后再度与智云洽谈跨国合作

银软集团作为日本最大的风险投资公司之一，国内众多知名品牌通过其进入日本等更多东亚市场。而在北京时间9月5日上午，软银C&S事业本部室长林浩司，以及日本VANLINKS等人员组成的代表团再度访问中国，这一站并不是阿里巴巴所在的杭州，而是深圳。





作为一家世界500强企业，由孙正义于1981年在日本创立并于1994年在日本上市，是一家实力雄厚的综合性的风险投资公司，目前主要致力IT产业的投资，包括网络和电信。旗下子公司SoftBank C&S提供与海外产品和服务有关的广泛业务，包括销售、营销、技术支持和物流保障。就在2017年，国内共享单车领军企业ofo小黄车便宣布与软银C&S达成合作，从而正式进军日本市场。



软银C&S与ofo合作后不到一年 又来到中国与智云商讨合作事宜

而此次抵达深圳则是与影像领域的“智云科技”洽谈进出口合作等相关事宜，这也是自去年与“ofo”洽谈后再一次与中国民族企业涉及合作事宜。





就在不久前刚刚结束的BIRTV2018展上，智云科技便展出了其下一代稳定器WEEBILL LAB和云鹤3 LAB两款产品。这两款产品无论是从工业设计还是从使用逻辑上都相较于传统稳定器进行了重新定义，在展出后便迅速获得了市场的强烈反响，多家媒体对此还作出了详尽的报道，相信软银也在第一时间关注到了这一消息。

事实上这也并非智云与软银的首次线下交流，在此前双方曾就行业走势和产品规划等核心问题有过深度探讨。在经过一段时间的市场试运营后，软银认为智云稳定器产品在日本市场存在较大潜力。因此本次专程拜访智云科技，商讨接下来的正式合作细节。

最终软银C&S林浩司室长就以下三个层面希望与智云谈成深度合作：

1、望在日本本土手机及周边配件领域能够成为智云稳定器独家代理；

2、意投入可观的资源为智云进行品牌推广，希望得到智云市场渠道的保护及价格的把控；

3、银方面对智云品牌产品相当有信心，希望将来在资本层面能够有着更多的合作可能。

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