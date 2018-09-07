新iPhone叫这名，确定不是iPad mini？

9月13日（下周四）凌晨1点钟，苹果2018年秋季发布会即将如约而至。目前有关3款新机的信息如下：5.8英寸iPhone（“iPhone XS”）、6.1英寸iPhone（廉价版iPhone）、6.5英寸iPhone（iPhone XS Plus）。廉价版售价或4800元人民币起，iPhone XS将加入金色配色。



图片来源：https://www.quickmobile.ro/

而以上新机的称呼，仅是众人依据苹果向来的命名规则猜测。但现在有外媒报道称，有国外运营商不小心在自家商城上线了新款iPhone的预购页面，然后紧急下架。但还是被有心人截图保留了下来，3款新机的命名与以往大不一样。



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从图中可以看到，3款新机分别叫作：iPhone XS、iPhone XS MAX Plus 以及 iPhone 9。

而且配色方面，3款机型都只有黑白两种配色，之前曝光的金色版并未出现在选项当中。iPhone 9（廉价版）的后置单摄倒是与早前的曝光信息一致。存储方面，除廉价版外都将提供512GB容量，廉价版最高为256GB。



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笔者认为，此次曝光信息可信度有待商榷，配色选项单一不说。而且6.5英寸版的命名也有点过于拗口：iPhone XS MAX Plus。按照这个命名，新机看样子不止6.5英寸......

你觉得今年3款新iPhone会怎样命名呢？目前的几种命名版本你认为哪种更可信，不妨留言讨论。

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