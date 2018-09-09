周五，滴滴CEO程维发报表了一份内部信，并在其中检讨了“乐清事件”，并且反省了过去六年中滴滴存在的问题。

程维表示，滴滴绝不是一家黑心企业，也绝不是一家赚钱高于一切的企业。“全体小桔人，请大家跟我一起，哪里跌倒哪里爬起来! 放下浮躁，投入安全，彻底补课”，最后程维表示今后滴滴“all in安全”。

近期滴滴下线顺风车，深夜停服，上线一系列安全措施，内部取消增长目标，迎接多部委大检查……高速发展的滴滴终于踩下了刹车板。



高速奔跑的滴滴主动踩下了刹车(图片来自http://news.bitauto.com/hao/wenzhang/732666)

滴滴用六年成为行业独角兽



滴滴诞生在2012年，但是知道2014年才迎来了其真正成长。 因为2014年左右，国内网约车市场突然兴起，其中最大的几家有，滴滴打车、摇摇招车，快的打车等，基本上是三分天下的局面。但是随着摇摇招车在2014年中终止所有服务器运行，国内打车市场上开始呈现，“南有快的，北有滴滴”的局面，并且一直持续到2015年。

2015年2月14日，滴滴成功将快的打车收入囊中并于同年9月正式更名为滴滴出行，至此国内网约车市场完成了一轮大洗牌。

到了2016年8月，滴滴出行确认收购Uber中国。至此滴滴出行无疑成了国内网约车市场绝对的市场领导者。

根据数据显示，截至2017年底，滴滴订单总量和用户数分别是74.3亿单/4.5亿，这两个数字在2015年底仅为14亿单/2.5亿。滴滴已覆盖全国400多座城市的出行需求，合并Uber中国后，其市场占有率保持在90%以上。

就此滴滴成了国内出行领域的巨无霸，其估值超过500亿美元。出行业务已经囊括了出租车、专车、快车、顺风车、公交、代驾、试驾、租车，甚至是企业用车。甚至还在无人驾驶技术上也颇有建树。

数据也好，市场份额也好，估值也好滴滴都是数一数二。但是这背后都是用钱堆出来的。这六年来滴滴融资总额超130亿美元，约1500亿元人民币。

2012年，滴滴获得数百万元的天使轮融资及来自金沙江创投300万美元的A轮融资。

2013年，滴滴拿到来自腾讯的1500万美元B轮融资。

2014年年初，滴滴完成来自中信产业基金、腾讯以及其他投资机构的1亿美元的融资；年底又拿到由淡马锡、DST、腾讯主导的7亿美元融资。

2015年情人节，滴滴、快的合并；同年7年，滴滴完成由中国平安、阿里资本、腾讯、淡马锡、中投公司等投资的30亿美元融资。

2016年，滴滴宣布完成了苹果、中国人寿、蚂蚁金服、腾讯、阿里巴巴、软银、招行等多个投资人投资的45亿美元股权融资，滴滴的规模不断扩大。

2017年，滴滴宣布完成新一轮55亿美元融资。

花钱上滴滴也是大手大脚。滴滴CEO程维在周五的内部信中就表示，这六年来滴滴一直处在亏损之中。单单是今年上半年，滴滴对包括司机高峰期补贴、接单和服务奖励、乘客优惠等在内的总补贴返还金额超过117亿元人民币。”

而滴滴2012年成立，6年来亏损额约390亿元，仅2018年上半年，滴滴整体净亏损就达40.4亿元人民币。

已经可以看到，滴滴成长离不开资本的推动。因为资本和滴滴有一个公式，那就是现在的互联网玩法，谁能优先抢占市场，谁就又继续玩下去的资本。因此在市场份额说话背景下，滴滴犯错误已经是不可避免。

就当前情势看，滴滴所犯的错误已经开始影响到了公司正常运行，这次是不刹车不行了。

滴滴“刹车”会影响到什么

滴滴所涉及的共享出行领域，其实还是属于服务业，当初滴滴花了上百亿才培养成的市场，现在说停就停，对滴滴来讲就是一个致命打击。

首先是，滴滴虽然份额很大，涉猎很广。但是出行市场上只要滴滴稍有松懈就会有新的竞争对手借机发力，侵占滴滴的份额。什么美团，易道都会来抢占份额。

其次是，滴滴这次刹车还会影响到其上市计划。可以说今年可以堪称为国内互联网公司第三次上市潮。而且滴滴也有消息传出正在进行IPO准备工作。现在，滴滴选择在其高速增长期，降低其发展速度，将会极大的降低其估值。

估值的降低不仅会影响其在上市后二级市场的融资规模，更是会影响到其投资者心中的印象，对未来的融资会有不利影响。

最后，滴滴“无人驾驶+共享出行”的计划也会受阻。这是未来滴滴发展的基础。 因为当前出行领域的竞争才刚刚开始。无人驾驶解决方案公司、汽车共享出行平台、甚至是汽车厂商等多方将会再次加入到出行领域的洗牌当中去，这中间既是同盟合作，更有弱肉强食。

滴滴只要一步落下就会步步落下。目前滴滴除了已经发布的整改项目，现在又宣布在快车、优享、专车等网约车业务中试运营全程录音功能。看来滴滴的求生欲还是很强的。

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