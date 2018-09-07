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    《王者荣耀》接入公安系统！最严实名制

      [  中关村在线 原创  ]   作者：周广文

    9月6日，腾讯游戏微博发文称将于下周对《王者荣耀》的健康系统再次全面升级。届时，新用户首次进入游戏时，会启动最严格的实名策略，接入公安权威数据平台进行校验。


    图片来源：http://tech.sina.com.cn/

    该校验可精准识别玩家是否为未成年人，进而决定是否将此账号纳入健康系统的防沉迷体系中。同时根据系统规定，12周岁以下（含12周岁）未成年人每天在《王者荣耀》中限玩1小时（同时每天21:00-次日8:00之间禁玩），12周岁以上未成年人每天限玩2小时，超过时间后将被强制下线，当天不能再玩。


    图片截自@腾讯游戏

    也就是说，下周开始小学生每天玩完1小时“农药”就该洗洗睡了。但也像网友说的，用家长的账号不就完了。

    腾讯也在微博中着重强调了这一点，“盼望能与广大父母共同落实未成年人健康上网的各项保护，并改善网络上的个人身份信息泄露、私下交易等问题。”


    图片来源：http://games.ifeng.com/

    此次《王者荣耀》接入公安权威数据平台，是中国游戏行业等首次尝试，这也体现了腾讯在未成年人引导方面的决心。笔者也想在这里说，孩子沉迷游戏，并不完全是游戏公司和孩子本身的问题，家长的纵容也起到了非常巨大的影响。

    如果一边让孩子抱着自己的手机不撒手，还一边骂游戏公司不作为，那孩子即使没遇到“农药”也不影响他以后没出息。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：《王者荣耀》接入公安系统！最严实名制http://news.zol.com.cn/697/6976355.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/697/6976355.html report 1051 9月6日，腾讯游戏微博发文称将于下周对《王者荣耀》的健康系统再次全面升级。届时，新用户首次进入游戏时，会启动最严格的实名策略，接入公安权威数据平台进行校验。图片来源：http://tech.sina.com.cn/该校验可精准识别玩家是否为未成年人，进而决定是否将此账号纳入健...
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