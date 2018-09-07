美团点评正式招股 大股东腾讯领投4亿美金

【 中关村在线新闻资讯】9月7日消息，今日美团点评正式公开发售，预计于9月12日中午结束。这是继小米之后，第二只在香港IPO的“同股同权”互联网企业。



美团王兴（图片来源：bufanbiz）

美团此次将在全球发售约4.8亿B类股，包括2401万在港发售的B类股及4.56亿国际发售的B类股，定价区间为每股60港元至72港元。如果以这个定价区间的中间价66港元/股来算，而且超额配股权并无获行使，美团这次全球发售将获得约311.23亿港元（约40亿美元）的募集资金。

美团上市基石投资者名单已经敲定，其中大股东腾讯领投31.40亿港元（约4亿美金），奥本海默基金Oppenheimer认购39.25亿港元， 英资基金Lansdown认购23.55亿港元，纽约投资基金 Darsana认购15.70亿港元，国有企业结构调整基金认购7.85亿港元，这5家基金将共分配约15亿美元，占新股发行总规模的约三分之一。

另有消息透露，长和系资深顾问李嘉诚、利福国际主席刘銮鸿、新世界发展执行副主席郑志刚也已经入飞认购，成为锚定投资者。美团点评很可能成为今年港股募资额三大新股之一。

根据更新后的招股书披露的信息，美团2017年12月活跃用户数2.89亿，活跃用户占比超过 90%。2017 年 4 月-2018 年 4 月，美团年在线活跃用户商家 470 万，较 2017 全年增长 6.8%。

2018 年前 4 个月，餐饮外卖也获得了增长：收入达 96.86 亿元，较去年同期增长了 107.78%；毛利为 9.03 亿，同比增长超一倍。美团到店及酒旅的收入和毛利分别实现 43.51 亿元、38.29 亿元，同比增长 43.08% 和 43.41%。

美团在招股书的“风险”一栏写道：“我们历史上产生了较大亏损，未来我们可能会继续产生较大亏损。我们立足长远以抓住战略商机的经营理念亦可能对我们的短期财务表现产生负面影响。”这意味着，美团不会为了财务数字好看选择一个保守的竞争策略，它会优先追求领先的市场份额，拓展自己的边界。

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