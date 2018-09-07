迟到的邀请函！Pixel 3将于10月9日发布

谷歌确认将于10月9日发布谷歌Pixel 3和Pixel 3 XL，关于这两款手机已经没有什么神秘的了，无论外观还是配置都已经完全曝光，剩下的就是价格了。甚至在俄罗斯的一家网站已经开始做评测了。



Pixel 3 XL（来自Mobile-review.com）

小屏幕的 Pixel 3 没有采用刘海屏设计，设计语言延续Pixel 2 的风格，看起来协调不少。而Pixel 3XL采用了一个非常“深”的刘海，这样刘海设计在其他手机上都不曾见过。其他手机厂商都在尽力减小刘海，如果有像Pixel 3XL这样的手机在国内发布，一定没有什么销量。



Pixel 3



Pixel 3 XL（来自Mobile-review.com）

大小两款Pixel都会采用骁龙845处理器，并且两款手机都是单摄，看来谷歌对自己的软件算法相当自信。除了发布手机，谷歌还有可能发布一款Pixel Watch，关于这款手表目前没有什么消息，Wear OS的工程师曾表示，谷歌未来会考虑和第三方硬件品牌合作，而不是亲自去做一款手表。





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