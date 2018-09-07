高盛CFO：仍在考虑加密货币交易平台

【 中关村在线新闻资讯】9月7日消息，此前有报道称，高盛放弃开设加密货币交易平台的计划。高盛CFO马丁·查维斯（Martin Chavez）周四在旧金山举行的TechCrunch Disrupt Conference会议上澄清道：“我从未想到会听到自己使用这个措辞，但我真的必须把这个消息称之为假新闻”。



高盛（图片来源：microbell）

查维斯表示，高盛正在考虑针对比特币推出一种衍生工具，“下一阶段的探索便是我们所谓的无本金交割远期外汇交易，这些都是场外衍生工具。它们以美元进行结算，参考价格则是基于一系列交易所设定的比特币-美元价格。”

不过这项规划没有具体落实日期。“当我们谈到探索数字资产时，这会随着时间的流逝逐步取得进展。”查维斯说，“也许考虑到此规划的人会期待我们推出主要和实物比特币交易市场。当他们了解这一情况时，他们会意识到事情在取得进展，但它尚未落实。”

自5月以来，高盛一直在清算芝加哥期权交易所和芝加哥商品交易所提供的与比特币相关的期货合约，并为这些期货提供流动性。至于实物比特币，高盛表示事情还未落实到那一步。

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