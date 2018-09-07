正式版iOS 12即将到来！iOS 11中已有提示

下周就是苹果的秋季发布会了，相信对于这场盛会很多果粉们也已经迫不及待了，在这次发布会中，将会有非常多款式的苹果产品亮相，而除了这些以外，iOS 12正式版也会在之后不如期而至。目前，苹果在iOS 11中已经加入了iOS 12的内容，在这其中用户们可以看到很多关于iOS 12的内容，包括加入的新功能以及在不同设备中所产生的一些差异等等。





今年6月5日，苹果在2018全球开发者大会上发布了iOS 12系统。这次发布的iOS 12系统较上代iOS 11来看在运行速度上有着非常显著的提升。在发布会上很多苹果的高管用不同方式向我们展示了iOS 12的功能。现在已经升级iOS 12 Beta版的用户相信已经体验了它速度的提升所带来的便捷。

那么对于Beta版的iOS 12来说，它更新的次数要比iOS 11多，在一开始它也存在着非常多的漏洞，而经过多次休整之后，在最近一次更新的iOS 12 Beta中，其性能与正式版的iOS 12已经非常接近。当然，笔者本人也是一直更新着iOS 12 Beta版，从体验上来看无论是打开App还是切换界面都是非常迅速。

当然，这次苹果在iOS 11中放入关于iOS 12的内容也是有原因的。虽然很多人都已经率先体验了iOS 12 Beta版，但是还有一部分用户仍然使用iOS 11系统。而苹果的这次行动就是为了能让一些甚至没有看苹果2018全球开发者大会的用户能够进一步了解iOS 12从而在其正式版到来之际去选择使用它。总之，就让我们一起期待着正式版的iOS 12出现吧！

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