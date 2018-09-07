诺基亚五摄手机曝光！可智能调用多镜头

华为P20 Pro搭载了三颗后置镜头，拍照效果惊人的优秀，在DXOMark排行榜稳居第一位。不过最近又有新消息，诺基亚可能将推出一款搭载后置五摄的新旗舰，这款旗舰可能就是诺基亚9！



诺基亚9渲染图

有网友曝光了这款诺基亚五摄手机的照片，从图片中可以看到手机背部共有7个开孔，左边白色的是闪光灯，右边全黑的可能是激光对焦模块，剩下的全部都是蔡司认证的摄像头。



诺基亚后置五摄





华为P20 Pro的三颗后置镜头采用4000万+2000万+800万像素组合，镜头作用分别是长焦+彩色+黑白，拍摄不同场景可以智能调用不同的镜头辅助主摄进行拍照。而诺基亚这五颗镜头可能也是类似的原理，五颗镜头可能和彩色、黑白、长焦、广角等功能有关，可以实现更多镜头的组合运用，覆盖更多的拍摄场景。



华为P20 Pro

8月末，HMD已经从微软那里买回了PureView“纯景”商标，我们都知道诺基亚808 PureView就是首次使用这项技术实现了惊人的拍照效果。

诺基亚这次拿回“PureView”商标也意味着诺基亚终于要在相机上发力了，HMD也聘用了许多前诺基亚手机的影像工程师，你觉得诺基亚的五摄手机能和华为P20 Pro一战吗？

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：诺基亚五摄手机曝光！可智能调用多镜头http://news.zol.com.cn/697/6975981.html