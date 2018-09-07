早报：娃哈哈成立创新中心 居然要搞汽车

【科技早餐】

●娃哈哈成立创新中心 居然要搞汽车

娃哈哈是大家熟悉的食品饮料品牌，但却在近日成立了一个浙江德清娃哈哈科技创新中心有限公司，注册资本为5000万元，而经营范围出乎大家的意料，竟然是高科技。

据悉，哇哈哈创新中心的经营范围包括：新一代信息技术、传感技术、先进装备制造技术、新能源汽车及汽车智能技术、新材料、节能环保材料、生物工程、生物医药、医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让和企业管理咨询。



娃哈哈

【行业热闻】

●教育部编写金融教育读物防范校园贷

教育部办公厅发布关于开展校园不良网贷风险警示教育及相关工作的通知，集中开展校园不良网贷风险警示教育工作。通知指出，各地要编写金融知识教育读物，通过开设金融学必修、选修课程，或以跨学科方式将金融安全知识教育纳入现有课程等。

●美团点评敲定9月20日挂牌上市

美团点评在香港上市新闻发布会宣布，将于9月20日登陆港交所将，并于本周五起公开招股，IPO每股定价为60至72港币，定价区间为3575亿至4290亿港币。

●阿里巴巴联手新加坡培养AI博士

阿里巴巴将携手新加坡南洋理工大学和新加坡经济发展局，正式启动AI领域博士生培养计划。该计划将向准入者提供攻读博士学位所需的资金，此外每人每月还将获得5000新元的额外津贴。

●火狐浏览器不再支持Windows XP

Mozilla宣布结束对FireFox ESR 52版本的支持，这意味着最后一个支持Windows XP系统的版本也无法继续使用，FireFox彻底结束了对Windows XP系统的支持。Mozilla表示XP用户比例仅占火狐的12％。

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