ofo还需要救吗？阿里和滴滴都在考虑

ofo在被整个行业唱衰时，竟然事情反转啦！日期那36kr方面爆料ofo将于近期完成E2-2轮融资，融资额达到数亿美金。该轮融资将由蚂蚁金服领投，滴滴跟投。

对此，滴滴和蚂蚁金服方面均表示不予置评。ofo方面则称事情如有实质性进展将会官宣。

经历过阿里巴巴要收购ofo；滴滴要收购ofo；阿里和滴滴联合收购ofo等这些传闻之后，现在又不好处ofo将进行新一轮的融资，可见ofo的求生欲多强。

往往这些传闻背后是ofo自己生存的艰难，再无有效的盈利模式之后，ofo要么最后被卖，要么是“就义”。



谁来救救ofo（图片来自http://blog.sina.com.cn/s/blog_14018eab10102x8h9.html）

ofo最后的挣扎已经没有用了

ofo成立到现在已经是完成了8轮融资，规模达到150亿元。最近的一次是在今年3月份融到的8.8亿美元资金，不过加上之前已经拖欠的供应商欠款以及挪用的押金等等，ofo这些钱也只是杯水车薪。不然ofo也不会被供应商告上法庭。

8月31日，上海凤凰发布诉讼公告称，其控股子公司上海凤凰自行车有限公司因向法院提起诉讼，要求东峡大通（北京）管理咨询有限公司（ofo运营方）赔付货款6815.11万元。

另援引36kr报道，ofo还拖欠了天津飞鸽约1亿元货款，拖欠富士达货款超过3亿元。来自业内人士推算，当前ofo的供应商欠款在15亿元左右。

这中间ofo对于盈利模式也经历过多次试探。在上个月，ofo正式宣布推出短视频广告业务，用户在解锁扫码之后即可观看到5秒钟的品牌广告视频。

比如ofo率先停止了月卡优惠活动，暂停或减少新车投放……以及退出海外市场形势来进一步缩减开支，如放弃法国、德国市场等。

试探之后，带来的效果只能用“收效甚微”来形容。今年6月的时候，ofo就对外宣布，包含车身广告、App端内广告、企业绿卡的B2B各项业务的总营收已经超过了1亿元。

相比之下，ofo的月运营成本最少需要2.5亿元，而分析机构给出的数据是，ofo的运营成本在3——4亿元之间。

既然这样，为什么ofo还要去做呢？ofo最有可能是为了摆脱被收购，即便是被收购也要抬高自己的身价，起码不能比摩拜当时的37亿美元低。目前，小道消息的传闻是滴滴对ofo地报价仅有20亿美元左右。

到底谁会来“救”ofo

ofo当前靠着两个大腿，一个是滴滴，一个是蚂蚁金服（或者是说阿里巴巴）。就短时间看，滴滴是最有可能接手ofo。至于蚂蚁金服到时候就会套现离场。

目前来看，阿里巴巴20亿全投了哈罗，况且阿里巴巴对于ofo接受意愿也很低，因为ofo资产过重，并且资产状况也堪忧。早前来看阿里巴巴入股ofo主要是为了给支付宝的芝麻信用提供使用场景，但是阿里巴巴现在这需求已经大为降低，同时ofo也退出了执法信用体系。

因此滴滴或许就是最好也是最后的选择。ofo和滴滴搭伙好处还在于业务的相互补充。滴滴的出行业务目前已经囊括了出租车、专车、快车、顺风车、公交、代驾、试驾、租车，企业用车。共享单车是滴滴最后3公里出行的最重要的补充。ofo加入滴滴因此不用担心被边缘化。

以上只是短期来看，因为随着时间的推移，ofo对于滴滴和阿里的价值会逐渐降低。比如，滴滴和阿里巴巴都有在自己培养共享单车，只要肯花钱，超过ofo是早晚的事。

最关键是的ofo一旦没能获得新融资，就会自建链断裂，期间如若叠加上用户集中提取押金，则ofo将会瞬间死亡。

综上来看，ofo与其等人来救，不如主动投入到滴滴或者是阿里巴巴的怀抱为好。

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