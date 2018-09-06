马云最新演讲：马云是马云，我是我

【 中关村在线新闻资讯】9月6日消息，阿里巴巴2018 XIN公益大会于杭州举办，马云在会上提到：“我觉得马云是马云，我是我。我不是你们想象中的那个人，没你们想象中那么好，也没你们想象中那么坏。”



马云（图片来源：XIN）

马云在大会上表示，教育在今天显得尤为重要，近百年来的教育方法是为工业时代准备的，而到了数据时代、信息时代，应该要用不同的方法去教育我们的孩子，要让未来的孩子学会的是创意。

马云的演讲中，他提到了自己现如今对于发言的谨慎，“人们说你怎么到处都在讲，这讲那讲，其实我是不太愿意讲的。”马云把自己现在出去参加的活动分为两种，一种是这个人帮过自己、一定能要还这个情，另一种是答应了的事情就一定要做到。但他也说：“人一辈子你会发现要感恩的人太多。以前的我可以胡说八道，反正大家都不信；但现在你说话别人有点信了，压力就很大。”

在提到“马云公益基金会”这个名字时，马云则表示自己其实不太喜欢加名字在基金会前头。“我觉得马云是马云，我是我。我不是你们想象中的那个人，没你们想象中那么好，也没你们想象中那么坏。”马云说，“当然我的同事说要加名字，代表着承诺，承诺我是很愿意做的。”



以下为马云在2018 XIN公益大会的演讲，有删节：

这么多人聚在一起讨论乡村教育，讨论教师的发展，其实真的是蛮有意思，用的都是大家自己的时间。今天我们没有人在这儿捐款，但你们捐出来的是最宝贵的东西，那就是时间和精力。其实我们每次这么讨论，我觉得如果能够有一句话，一个观点，影响一个人，这个人发生变化，就很了不得。如果能影响一个校长，这个校长至少会影响二三十个老师。影响一个老师，这个老师至少会影响几十个，甚至上百个学生，我觉得这其实是公益会进行分享交流的主要原因。

我自己离开教师岗位很多年了，所以完全是在教育外面的外行。但是看到自己以前受的是教育训练，而因为教育，也让我在整个阿里巴巴发展过程中受益匪浅，所以心里永远觉得我是商业的外行者。我其实进入商界完全是误打误撞，本来就想玩两年，没想到一搞搞了20年。最后还是会回到当老师这一行，我自己觉得我能够得心应手，而且也是性格所造成的。我总觉得对很多东西充满好奇，充满想象，并且我是一个处女座的人，求完美，想改变。

我想未来几年我还是会回到教育，把所有精力和想法都放在教育里，我觉得它至关重要。这两天我刚刚从印尼回来，在印尼看了女子足球，看了排球比赛后想法很多，但人的精力毕竟有限。人家说怎么老是看你在这儿讲，那儿讲，其实我是不太愿意讲的人。我要出去参加的活动只有两种，第一是当年这个人，或者这个会，这批人帮过我，帮过我们的人，这个情是一定要还的；第二，答应过的事情是一定要实现的，一定要去做的。但有时候光是答应的事情就让你很累，人一辈子过来发现要感恩的人太多。

现在和以前不一样，以前我可以胡说八道，说了反正也没人听，没有人信。现在你讲话，别人有点信了，那就压力很大。我其实每次参加任何活动，去讲话的时候，至少会紧张三天，跟以前真不一样。因为觉得身上有担子，有责任。以前我讲我数学考了1分，很多人觉得数学不重要，大家都不学数学。我那时候讲了，没过脑子说下来。其实仔细想想，我数学是蛮好的。我高一时是班里数学课代表，高二我直接从文科跳到理科，没有念高二，那时候不需要考数学，我考外语专业，结果没有考上。我是82年考，84年之后高中变三年制了，高一、高二、高三我都没有念，然后去考数学。我后面复习的速度比较快，慢慢捡起来了。

有时候讲话不注意，就说数学考了1分还引以为傲，误导了很多年轻人，认为数学不重要，其实不是这么回事。今天给你的时间有限，不可能唠唠叨叨把东西讲光。我每次去讲，讲对了是应该，讲错了，或者没有讲仔细，或者我自己没有搞清楚的会成为标题，然后麻烦就大了。当然，我也不怕麻烦。

今天我们讨论的是教育，我自己觉得教育在今天显得尤为重要。今天技术革命的到来，使得我们都在担心机器人，都在担心未来的科技会把很多就业人（替代），人越来越可怕，现在越想越糊涂了。大家认为未来机器会控制人，各种担忧，各种恐慌，各种焦虑都出来了，其实大可不必。人类永远会越来越厉害，机器是不可能取代人类。我一直讲，机器只有芯片，人类是有真正的心，这个心是智慧的源泉所在，人类在不断地改变。

但有一点是可能的，我们近百年来的教育方法是为工业时代准备的。到了数据时代、信息时代，什么是我们要教的东西。过去一百年，我们学会用知识和科技如何适应工业时代，适应的人越来越成功。但是进入信息数据时代的时候，应该要用不同的方法去教育我们的孩子。我有时候在想，我们这些人落后了，失败了，没工作了，我们还能熬一熬。如果未来孩子失去了把握未来的机遇，那真的麻烦大了。

什么是未来的教育？我们应该怎么样去教育孩子？其实我觉得我们大家都是家长，最头痛的是回家以后看到孩子天天在忙着教育，天天忙着补课，家庭作业多得要命。但是没办法，就得把孩子往那儿送，就必须得补课。什么是未来的教育，今天我们不能把孩子变成高考考试的机器，未来的孩子要学的是创意，创造性、建设性，所学的东西还真不一样。因为今天最怕所学的所有东西，机器都做得比你好，孩子会越来越沮丧，而且他越辛苦越搞不过人家。

我那一年就笑话那些下围棋的，Alpha Go，那些棋手组织起来和机器人搞。第一天就想到不要和机器人下围棋，肯定下不过它。它记性好，算法比你快，而且没有脾气。棋手脾气大了，一大就乱出棋。围棋是设计给人玩的，不是人和机器玩的。从汽车第一天设计时，你就知道你是跑不过汽车的。有吊车出现这一刻，你就知道你的力气一定没有吊车大，所以人要和机器去比谁下围棋快，那是自取其辱，没机会。现在大家理解了，也慢慢放弃了。

什么东西是你永远可以取胜的，这是未来教育要认真去研究，去思考的。我今天早上讲我们要有爱商，因为只要有爱商的人，人们才会越来越向他靠拢，很多资源会向他靠拢。其实中国现在面临的挑战，全世界教育碰到的问题，不是中国碰到的问题，是全世界的教育都碰到的问题。

我觉得一个国家最大的资源是什么，我认为中国最大的资源不是煤矿、石油，中国最大的资源是每年两千万新生儿童的脑袋，14亿人的脑矿是真正的金矿。

过去四十年中国的开放，中国的进步，最重要是改革开放是一个巨大的红利，我认为知识就是力量。恢复了高考，我们有了知识后，社会取得了巨大的进步。过去三四十年中国进步有一个了不起的教育，中国人可能比任何一个民族都注重教育，注重学习。像我们这种人高考考了三次，还得考。原因就是知识武装了我们。

今天也一样，每年中国大概诞生两千万左右的儿童，全世界可能加起来就一两亿儿童，中国至少占了10%不到的数字。这些脑子，我们怎么把它开发好，用什么样的教学方法，让他们的智商，让他们的情商，让他们的爱商，让他们所受的教育和未来不一样，这是我们今天所面临最大的挑战和最大的机遇所在。

我其实是蛮担心今天中国很多人口袋里有钱，脑袋里啥都没有，你脑袋里有的东西——知识，你学到的东西是谁都剥夺不了的。钱，会破产，会被人骗，会瞎投资没了。但是这些孩子脑袋里的知识，他学到的东西是没有人可以从他们身上剥夺过去的，他们终身受益。父母给孩子的，我自己这么觉得，良好的身体，还需要有个教育，有良好的生活环境，使他们有良好的性格。

中国以前的教育，我认为很好，但现在出现大量资源放到大学、研究院和博士，我认为这是不靠谱的。我认为应该把教学资源放在幼儿园、小学、初中、高中。等你放到大学、研究生已经太晚了，木头已经成型了，很难搞。

我自己觉得，我们在幼儿园教学、小学教育、中学教育上应该倾注大量心血。一个人爱不爱读书，其实小学、幼儿园、初中，已经把良好的读书习惯养成了。一个人前面不想读书，基本上怎么搞也搞不好了。包括我们的教育，是应该把资源投入在城市里呢，还是资源投入在最贫困的地区？我个人觉得，衡量一个国家的教育水平、文明程度，不在于大城市、精英阶层，而在于农村教育做得多好，农村教育文明发展得多好，贫困地区所受的教育资源是否足够，这是一个国家文明的重要标准。

我们现在确实有北大清华，但不是每个人都能进北大清华。所以我在想，一个社会的进步不在于有多少精英，而在于底层数字，我们做得是否足够。乡村教育发展，国家教育才会好；乡村教育振兴了，这个国家的教育才会振兴。我们消灭的是贫困，而扶贫真正的目的是去扶人，让人自强，让人有信心，让人有能力，让人懂得怎么样再度起来。

我们今天如何让未来两千万儿童各个不同，做最好的自己。我有时候想想，有些人读书就是有天赋，你怎么读也读不过他，他就是上辈子读书带来的，你真生气，没用。有些人呢，读书读不好没关系，他体育好、唱歌好，总有东西很好的，让他在这个地方成长起来，做最好的自己。

现在我们的教育整个世界都一样，中国尤其严重，不管是楠木也好、杉木也好，全部锯成木板。每个人都不一样，怎么把每个人的天赋发挥起来，每个人受到尊重，每个人有自己的成长，这是教育应该要有专注的东西。老师累，不是累在一天备多少节课，而是一个班40个学生，你要明白40个学生的强项和弱项，根据他们的特点教育。我们在试验的云谷小学，为什么一定每个人都得有回家作业，我就不相信一个学生在学校里待了6个小时还没有学完，回家做3个小时会学完了。每个学生的回家作业应该是不一样的，有些语文好，有些数学好，就是应该不一样。回家最应该做的是什么，多做运动，多搞艺术。

中国家长有一个问题，认为运动不就妨碍读书了？其实不是那么回事。运动会促进读书，读书好的人，要真正运动好的才牛。我三天前在印尼和奥委会主席巴赫一起坐着聊。其中他讲到科学证明，人只要运动，大脑里就有氧气，氧就多。氧多的人记忆力好，能够专注，能够记的东西长一点。反正我没有试过，但我觉得是有道理的。其实运动和读书是不矛盾，合在一起才是真正我们要的人，他们是活生生的人。

我前段时间讲要把学校拆并了，网上一片骂声。还有人跳出来说我不接地气，我觉得我比他们接地气多了，我看的乡村老师，我去的乡村学校一定比骂我的人多。但有一样，包括贫困地区怎么发展。我记得汶川地震的时候，我去了汶川，到了青川去看了一个村，后来我要当那个县的经济顾问。我去了那个村之后，真不知道该怎么当，啥都没有，没法发展。

但是这个村里有100多户人家，领导说为了保障这些难民，原村住在原地，这个地方就在这儿建好回去。我是大不以为然，这些村民可能几百年前由于战乱的原因，由于什么原因，可能两户人家搬到这个地方，待在那儿。那时候森林资源、土地资源能够养这一两户人家。经过一两百年之后变成100多户人家，它的资源不能支持，有时候该搬出来的就得搬出来。把孩子搬出来，老人自然跟出来。

现在农村的问题还是挺大，所以我个人觉得乡村教育是可以搞得好。教育农村最差，但是正因为农村薄弱，农村才是我们明天教育最大的机会所在。其实农村也想应试考试，但它没有机会。我考试进大学之后一个班24人，23个从农村来的。现在大学里越来越少纯农村出来的，前两天媒体上看的，爸爸拎着包，推着车，把孩子送到北大读书，上了大新闻。我觉得我们那时候都这样，现在的问题是农村的孩子怎么没机会这样了。

农村的孩子有很多的天赋，在音乐、体育、美术各方面都能够发展。所以我自己觉得马云公益基金会，我是不太喜欢加这个名字，在我脑子里，“马云”跟我不是一个人，马云是马云，我是我，这是两回事。他们说一定要加上“马云”，意味着承诺，承诺我是愿意做的。但大家记住，我不是那个人，那个人是你们想象中的人。他没你们想象的那么好，也没你们想象的那么坏，你们已经把他想象成那个样子，反正我是不愿意当那个人！

我们基金会在乡村教育上面，我希望多关注音乐、体育、美术，这些都是要从小开始教起，从托儿所、幼儿园开始教起。这些文化是种子，教和育是两回事。我们现在的学校过度关注了教，而忽略了育，育是品德，育是性格，育才是一个人有魅力。有的时候这个人很聪明，读书很好，但我就不喜欢他。育不行，德不行。尤其中国过去是独生子女家庭，我们太需要孩子学会团队。不会团队合作，中国怎么和世界团队合作。我们的孩子不会团队合作，他们怎么可能受人欢迎。

有时候这个人读书不好，但他与众不同，他懂得很多跟人之间交往的东西，他有爱，他讲义气。我是属于这样的人，读书不咋的，但是朋友很多。教育把它倒过来，有些孩子每天垂头丧气回来，考试考不好，多大点事，明天再来一次。但如果人不喜欢你，你身上缺乏这种东西的时候，没人愿意。这样的孩子培养出来都没有意义，这是我现在想的。

所以我特别感谢姚明、惠若琪这些体育明星，体育的人出来以后到乡村教育，帮助那些体育老师，帮助那些人唤起对体育的热爱，对运动的热爱。我们对运动的热爱，对美术的热爱，对艺术的热爱欣赏，对音乐的欣赏，这些东西机器再牛也搞不过的。

你去哈佛北大，看看国外这些名牌大学里面读书好的都是中国人，特能考试又怎么样呢，毕业之后又怎么样呢。你如果不懂得跟人合作，没有大爱，没有责任，没有担当，不敢出来说no，这种人是不会受人欢迎的。教育不是把孩子送给学校，而是学校、家庭、社会的责任都应该合在一起。

另外，我自己觉得如何搞好乡村教育。我也有不少想法，也感谢马云公益基金会的同事做了大量努力，不断总结经验。其实乡村教育，特别是贫困地区很多小学空无一人。大家知道希望小学有多少空在那儿，很多学校里六七个孩子分成四个年级，哪个老师愿意去。我们经常说鼓励乡村教师，但有一个东西，我们做公益的人是唤起社会对教育和乡村教育的关注。如果乡村教育不是国家社会全部投入，靠公益是撑不下去的。我们这些人就是呼唤、努力，尽最大的努力让社会关注。但真正要干事是国家要相信，家长要真正相信，大家共同去投入。

每个人都希望他成为雷锋，但我们不能让雷锋穿补丁的衣服。我们要让乡村教师受尊重，但不能让乡村教师连工资都发不起。让他们跑到很远的地区，四五个学生，十来个学生，条件之差，我觉得这是不公平的。我自己觉得学生少，老师不愿去，学生教不好，形成了恶性循环，学校难以为继。大家看到的都是好学校，你要看看真正的学校，所以我提出要并校，住宿学校制。

时代变了，我们那时候考试考得好的是农村学校，那时候知识青年下去了一帮人，那帮人教书教得很认真。后来教育改革后，好的老师都抽到城里，今天留在乡村的留守儿童，爸爸妈妈在那儿打工，留下的老头老太加上一些孩子们，谁愿意去这些地方。我最近还看到一份报告，当年中国国家就搞过并校计划，没成功。当年没成功，那是90年代、80年代。当年没成功，我是每天不成功每天在努力。凭什么八九十年代不成功，今天你就不努力了。今天高速公路已经是这个样子，而且这些孩子留在家里，所有父母都在城里。爷爷奶奶管不了他们，一下课全乱了套，所以乡村教育，寄宿制教育使得我们把学校资源整合起来，教师资源整合起来，把社会资源整合起来，真正开始关注，这是我们应该要走的路线。

当然，好在我们这些人从来不在乎别人怎么骂，怎么说的，觉得自己对就搞下去了。阿里巴巴也搞了19年，我认为乡村教育搞个二三十年问题也不是很大。反正我们不要人家钱，他支持很好，他不支持，我们也要干的。因为这个不是为了说我们做得多了不起，而是我们觉得真正你到农村去看的时候，真不可思议。21世纪，在中国这样的土地上面，七八个孩子，两三个老师。而且七八个孩子还是不同的年级，就乱了套了，我们应该把他们并起来。

我们要想办法把这些东西搞好，真正想做的人永远不缺理由。不想做的人，永远少不了借口。哎呀，这里做不好。反正我自己觉得，我们真正学会的是，别人在努力做一件事情，你有不同意见，你和他交流，人家要坚持做，very good。我觉得在座每个人请多关注乡村教师，他们变革是我们国家巨大的进步。

假设我们今天这样的社会，每年依然有上千万贫困儿童缺乏良好的教育，大家知道缺乏营养我们看得出来，像我这样瘦，感觉叽叽歪歪的样子，如果能把缺乏教育的图画出来，非常可怕。缺乏教育的这张图如果描绘出来，我们这个国家，这个社会，这个世界，有多少人是严重教育缺乏者，这些人一定会给社会带来麻烦，给我们的孩子带来麻烦。

你不要认为你照顾好你的孩子就可以，因为他的同学，他的时代将来会有大批这样的人出来。为了自己的孩子，为了我们自己的未来，多花点时间在乡村教师上。而乡村教师也希望大家多关注乡村的校长，很多校长是没有经过训练的。因为老师干了十年，没有其他老师，他就当校长去。他也不知道什么叫财务，什么是招聘，什么叫激励。如果校长没有经过领导力的培训，管理的培训，系统的培训，会发生什么事情？校长没有远见，这个学校还搞得好吗，搞不好。

我们去年推出乡村校长计划，我深以为傲。尽管这是第一年开始，我们尽量让乡村教师走出去。住宿制学校有太多的东西做，都是麻烦。总得有人尝试，总得有人分享这些东西。

今天马云公益基金会专注在教育，如果大家有好的建议共同参与，哪怕你去待半天，看看住宿儿童，看看乡村教师，我觉得这就是对中国最大的贡献。包括网上只要有乡村教师的新闻，点开看一下，给他们点个赞，我觉得这就是最大的福报，最大的功劳，谢谢大家。

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