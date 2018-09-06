麦芒7即将发布！外形神似华为Mate 10保时捷

日前，根据华为官方消息得知华为新一代麦芒7将会在9月12日发布，地点就在广州。关于这款华为麦芒7，虽然现在很多手机厂商都已经选择了水滴屏设计，但是它还是选择了刘海屏设计。除此之外，它整体看上去和华为Mate 10保时捷类似，因为它的背部采用了3D曲面玻璃，并且它的指纹识别和双摄布局都和前者非常相像。



华为麦芒6

关于华为麦芒系列手机相信有些人对其的了解还是非常少的。这系列手机是华为在2013年发布的，它的第一款手机就是麦芒A199。从它的价格以及配置来看，这款手机是一款中端手机，其针对的消费人群大多都是年轻人。而在笔者看来，麦芒系列最适合的就是学生，因为其亮丽的外形和中规中矩的配置会让很多学生都非常喜爱。

这次即将发布的华为麦芒7除了外观设计以外，在配置上也是不输同级别其他品牌的手机。它会采用分别率为2K的6.3英寸屏幕，处理器可能会是麒麟710。另外在拍照方面麦芒7拥有后置2000万+200万双摄组合以及前置2400万+200万组合。由此可见，无论是自拍还是常规拍摄麦芒7都能轻松驾驭。所以，就让我们一起期待着它的发布吧！

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