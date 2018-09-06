又成照妖镜 摩拜因单车损毁盗窃退出曼彻斯特

【 中关村在线新闻资讯】9月6日消息，据英国金融时报（Financial Times）中文网报道，摩拜单车表示，决定撤出曼彻斯特市场，并向客户退还押金，原因是今年夏季期间“该市的盗窃和故意破坏行为导致自行车损失增加”。



摩拜单车（图片来源：快讯）

摩拜单车于2017年7月进入曼彻斯特，首次试水欧洲市场。1年过去，由于共享单车在曼城遭到的人为破坏太严重，摩拜单车对曼彻斯特发出了警告，表示该公司开始考虑放弃这座城市。这个夏天，曼彻斯特的摩拜单车每个月都会有10%被损坏或者失踪。表示“曼彻斯特可能会是第一个，因为持续的破坏和盗窃行为，而被共享自行车巨头摩拜抛弃的世界城市。”

在曼彻斯特，很多共享单车的命运会以各种奇怪的方式终结：被遗弃在水沟里、被绑在灯柱上、被丢在购成人物中心、被锁在停车场里、被藏在屋子里。还有不少车的锁，连同GPS追踪器一起被砍断，然后被重新涂色改装，成了金的、银的、彩虹色的，在以绅士风度而闻名的英国，共享单车的命运也不过如此。



摩拜单车遭破坏（图片来源：huanqiu）

当时网上流传甚广的一段视频显示，几个年轻人在一处河边对一辆摩拜单车又踢又踹。还有民众举报说，有人把车锁卸下后装上私锁，企图把共享单车变成私人“专车”。

摩拜公司英国总经理简⋅范德文说，作为一家私营公司，摩拜必须确保收支平衡，但曼彻斯特的情况使公司的目标无法实现。经过仔细评估，公司决定撤出曼彻斯特并退还用户押金。

对于摩拜的退出，英国《卫报》评论说，曼彻斯特是摩拜进入欧洲的第一座城市，也是第一个因为破坏单车而被摩拜“放弃”的城市。英国广播公司的评论说，摩拜独特的橙色单车已成为曼彻斯特人熟悉的景色，摩拜在全球200多个城市成功运营，“我们需要思考为什么它在这里失败，这对曼彻斯特来说肯定不是一个好广告”。

不过摩拜表示，摩拜在伦敦、剑桥、牛津和纽卡斯尔的运营不受影响。

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