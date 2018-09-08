摩拜撤出曼城 共享单车海外征战恐要黯然离场

在共享单车兴起之时，除了在国内市场全面铺开之外，各家公司也将目标投向了海外市场，那么这一批出外寻求发展的共享单车做的如何呢？

根据外媒报道，摩拜单车决定撤出英国曼彻斯特市场，这也是摩拜首次试水欧洲市场的城市，但却在一年之后黯然离场。

摩拜给出的解释是，该市的盗窃和故意破坏行为导致自行车损失增加，其中今年7月大约有10%的车辆遭到盗窃或损毁。

事实上不仅仅是摩拜，国内的共享单车企业在海外过的都不算好，陆陆续续有公司退出或是从部分城市退出。而在笔者看来，共享单车出国本身就过于理想主义，并未真正参透当地市场的特殊性。



摩拜单车

首先是盈利模式。共享单车的竞争力其实就在于收费低廉，因此想要能够盈利就需要庞大的用户群，这是一个铺量的生意。但我们都知道这在海外，尤其是欧美的等发达国家市场是个很大的问题。

一来是欧洲的人口稀少，城市密度小，因此在用户总量上就有很低的天花板。二来像美国这样的国家，虽然重点城市人也很多，但美国是个生在车轮子上的国家，汽车是最基础的交通工具，对单车的依赖性很低。三来像新加坡这样的国家，公共交通系统非常发达，舒适度也很好，而且靠近赤道骑车很热，共享单车也很难发展。

其次是城市管理理念不同。在国内，共享单车解决的是最后一公里的问题，而在海外更多只适用于开放性广场中，这就进一步降低了共享单车的受众范围和使用效率。

在国内共享单车的一个优势是可以随处停放，电子围栏系统相对没那么严格。但是在国外就没有那么松了，共享单车被限制在固定的停放地点，取车还车只能到固定位置，这样一来和传统的公共自行车就没有什么区别了。

更严重的，在部分地区对城市公共空间有着非常严格的管理，共享单车不被允许停放在公共空间内，只能去租用私人的停车场地，这成本就更高了。

最后是单车损坏问题越来越严重。这种现象不仅仅发生在欠发达城市，包括传统欧洲城市也面临这样的问题，比如摩拜撤离曼彻斯特就是因为这个。

我们知道欧洲的经济发展遇到了很大的问题，加上难民问题、社会阶层割裂等等都使得欧洲社会变得比以前复杂很多，英国、法国等传统强国的社会治安极速下降，盗窃事故频发。这让共享单车的治理成立迅速提高。

摩拜单车英国总经理简·范德文表示：“我们有责任确保我们的营收能够覆盖成本。”但现在这显然并不容易。

总的来说，共享单车在海外市场缺乏生存的基础，既没有合理有效的营收模式，也没有宽泛的用户市场，加上维护成本和治理成本高企，很难实现盈利。

当初共享单车冲出国门现在看来是过于理想化了，将中国的情况生硬地照搬到了国外，却忽视了海外市场一系列的不合适之处。事实上，就连本土市场，共享单车依然面临一系列的问题，ofo的经济危机还没熬过去呢。

在笔者看来，共享单车是时候撤出海外市场了，虽然出国游客在巴黎在伦敦看到摩拜ofo确实很惊喜，但作为公司来说，这种纯烧钱没前景的生意还是趁早收手得好。

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