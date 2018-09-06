联发科给力！人脸识别技术超越iPhone X

目前移动芯片市场高通是当之无愧的老大，历年安卓阵营各厂商旗舰机均会选择搭载骁龙系列芯片。而华为则坚持自主研发的道路，并且这些年越走越稳。刚刚发布的麒麟980可以说让全球移动市场都惊艳不已。





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不过联发科作为老牌芯片厂商，近几年的境遇并不能称得上顺利。面对高通的制霸与华为的崛起，联发科最近也作出了改变。

据外媒报道，联发科计划为Helio P60与Helio P22芯片增加双目立体视觉结构光 (Active Stereo with Structured Light)设计。众所周知，iPhone X的Face ID正是依靠3D结构光技术，才有着高识别度和高安全性的特点。



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相比于iPhone X，安卓阵营目前在面部识别方面的应用并没有得到普及。但联发科这项技术将改变这个现状。联发科双目立体视觉结构光将通过红外投射器、两颗红外摄像头以及AI识别算法等组成人脸识别方案。该技术最大的特点就是可大幅简化校准流程，并且成本相对更低。



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综上所述，联发科此技术将快速提升安卓手机面部识别的应用进程，同时也将发力中低端市场，真正让从前的“黑科技”下沿到更多廉价机型当中。



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