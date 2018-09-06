比特币24小时暴跌15% 只因高盛一句话

【 中关村在线新闻资讯】9月6日消息，美国CNBC报道称，高盛将放弃开设加密货币交易柜台计划。原因是高盛认为比特币面临的监管环境不够明确。



高盛（图片来源：dyhjw）

高盛在声明中说：“为了应对客户对各种数字产品的兴趣，我们正在探索如何在这一领域为他们提供最好的服务。我们现在还没有就数字资产的提供范围得出结论。”但高盛目前将重点放在另一些项目上，比如加密货币的托管产品。若消息属实，意味着华尔街机构首家比特币交易室将遥遥无期，这在虚拟货币领域引发了“焦虑”。

加密货币对冲基金BKCM创始人兼CEO布莱恩·凯利（Brian Kelly）表示，“他们（高盛）还不是这个生态系统的一分子，但某种程度上他们是一批机构的代表，这是负面的（消息）。”虽然这不会对短期的比特币交易量产生影响，但这却给人们的长期情绪泼了一盆冷水。

热门加密货币行情（图片来源：ifeng）

根据CoinDesk的数据，在媒体报道高盛取消开设加密货币交易柜台的计划后，全球规模最大的加密货币比特币周三下跌6%，至6866.06美元，击穿了7000美元关口。今日早间，比特币快速跳水，连续失守6800、6700、6600、6500、6400、6300美元六大关口，一度触及6253.30美元低点，24小时跌超15%，资金净流出达5.04亿美元。

而彭博高级商品策略师Mike McGlone表示，比特币的价格正在下降，但空头正出现飙升。比特币的价格可能会开始下跌，实际上可能会跌至5000美元。

据了解，9月5日起，加密数字货币普遍呈下跌走势，其他主要加密货币中，按市值计算的第五大加密货币EOS暴跌近17%，比特币现金、以太币和瑞波币也均跌逾一成。而最近的24小时数据EOS已下跌超32%，另外三支也下跌超过20%到30%。比特币价格去年12月达到2万美元的高点，但此后表现低迷。根据CoinMarketCap.com的数据，所有加密货币今年以来的整体市值蒸发约63%。

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