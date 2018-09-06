华为重磅新机官宣：GPU Turbo技术加持

今日，华为在其官方微博正式宣布，将于9月12日在广州举行新品发布会，发布旗下旗舰新机，也就是传闻已久的麦芒7，官方公布了预热海报，并配文：“在永不停歇的前行路上，感受疾风掠过耳边的畅快。无惧向前的年轻身影，与华为麦芒7一起生而无畏，加速前行。”



图片截取自微博@华为终端官方

结合此前已曝光的消息，新机在配置方面，将采用6.3英寸的屏幕，屏幕比例为19.5:9，可能会搭载麒麟710处理器，辅以6+64GB的存储组合，前后均为双摄，前置为2400万+200万的摄像头，后置为2000万+200万，运行EMUI 8.2系统，支持双卡双待，电池容量为3750mAh。





当然，新机必然会搭载华为最新推出的GPU Turbo技术，“GPU Turbo”技术不仅针对游戏进行了优化，其采用软硬件协同的方式，解决长期困扰安卓系统的问题，能够提高系统的图形处理效率，并且功耗更低，凡是对图形处理要求较高的程序都有优化，例如游戏、图形图像处理程序等。





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