为“最后一英里” 亚马逊订购两万辆奔驰货车

【 中关村在线新闻资讯】9月6日消息，亚马逊今日宣布，已订购2万辆奔驰货车组建自己的派送车队，从而降低对联邦快递（FedEx）和联合包裹（UPS）等传统快递巨头的依赖。



亚马逊（图片来源：mop）

亚马逊是当地时间周三在南卡罗来纳州北查尔斯顿的奔驰凌特（Sprinter）新组装工厂开通仪式上，宣布订购两万辆奔驰货车的，其订购的车型正是奔驰凌特，这两万辆最终也会在奔驰的这一新工厂组装。

值得注意的是，因为亚马逊当时宣布的一项新服务，允许美国的创业者运营货车网络，为亚马逊提供派送服务，此举可以激励创业者建立自己的小型快递事业。结果有“数万人”申请了该程序，亚马逊不得不增加奔驰货车的订购数量。此次订购的数量，远高于最初订购4500辆奔驰凌特货车的计划，最终的两万辆是原计划的4倍多。

亚马逊全球运营高级副总裁大卫·克拉克(Dave Clark)在奔驰凌特南卡罗来纳州北查尔斯顿工厂开通仪式上透露，他们的订购的两万辆是2019年的车型，将在2019年年底全部交付。据悉，这些货车将印上亚马逊的“Prime”Logo，从亚马逊在美国的75个履约中心出发，为亚马逊提供“最后一英里”派送服务。

他还透露，亚马逊并不会自己运营订购的这两万辆奔驰凌特货车，而是会通过车队管理公司将其租赁给快递司机，具体的运营商将使用这些车辆解决亚马逊包裹的最后一公里快递服务，这些运营商最高可运营100辆货车。据亚马逊称，创业者最少用1万美元就可以建立起自己的快递事业，当然这其中不包括聘请司机的费用。拥有40辆货车每年最多可以获利30万美元。

除了用于亚马逊包裹的最后一公里快递服务，将其送给消费者，大卫·克拉克也透露其订购的奔驰货车可能会用于全食超市的生鲜快递，亚马逊去年以137亿美元收购了全食超市。

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