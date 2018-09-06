小学生别玩了！《王者荣耀》启动严格实名策略

【 中关村在线新闻资讯】9月6日消息，腾讯游戏微信公众号发布公告，称旗下的《王者荣耀》将会率先启动最严格的实名策略，健康系统全面升级。新用户在首次进入游戏时，会接入公安权威数据平台进行校验，精准判断相关帐号的实名信息是否为未成年人，进而决定是否将此帐号纳入到健康系统的防沉迷体系中。



腾讯游戏微信公众号发布公告（图片来源：weibo）

关于《王者荣耀》健康系统

2017年6月初，腾讯于《王者荣耀》游戏内上线了健康系统，并从7月开始正式启动试运行。这是国内游戏行业首个由企业自发上线并正式施行的、在严格程度上远超过主管部门相关要求的移动游戏防沉迷措施。

根据系统规定，12周岁以下（含12周岁）未成年人每天在《王者荣耀》中限玩1小时（同时每日21:00-次日8:00之间禁玩），12周岁以上未成年人每天限玩2小时，超过时间后将被强制下线，当天不能再玩。



腾讯游戏微信公众号发布公告（图片来源：weibo）



腾讯游戏微信公众号发布公告（图片来源：weibo）

笔者认为，再好的健康系统，再严格实名策略，都不如家长的关心与正确引导，尤其的最近的多起未成年人沉迷游戏事件，其实都是需要家长的更多关怀，游戏出再多的限制其实都防不住，没有正确的引导还是会发生更多意外。毕竟未成年人的心智还未真正健全，只有更好的心灵上的沟通，才能真的杜绝这类悲剧。

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