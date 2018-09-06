三星明年推出5G手机！或将是S10

现在关于新iPhone的消息已经是铺天盖地，很多人对新iPhone都已经是非常期待。然而三星现在的重心似乎已经放在了明年的新旗舰三星S10上了。虽然在前段时间三星发布了Note 9，但是从现在来看这款手机似乎让很多用户都提不起兴趣，现在有消息称三星目前正在研究5G版的S10手机，而这款手机很有可能会在明年与我们见面。





对于5G来说，它的关注度绝对不比任何一款手机差，从它出现开始关于它的消息就源源不断，在这段期间，像华为等一些手机厂商就已经开始着手研究5G了。那么对于5G版三星S10来说有很多消息人士也表示它将会使用三星最高水准的设计，并且在硬件方面也将会非常出色。根据目前已经得到的消息显示，三星S10将很有可能搭载屏下指纹技术以及后置三摄摄像头。

当然，如果三星真的在明年推出了5G版的三星S10的话，那么在数量上也不会很多。值得一提的是，即使数量不是很多，5G版的三星S10也不会出现在国内，它将专属于韩国市场，如此看来国内用户想要用到5G手机的话还得看国产品牌了！

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