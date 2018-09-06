【 中关村在线新闻资讯】9月6日消息，据TechCrunch报道，谷歌于美国当地时间周三宣布，该公司将推出新的“数据集搜索”（Dataset Search）功能，为帮助科学家和数据记者更容易、更快速地搜索数据之间的联系提供服务。



谷歌（图片来源：cnr）

传统上，数据集广泛分布在各个研究网站、美国宇航局(NASA)和美国国家海洋和大气管理局(NOAA)等机构，甚至ProPublica等数据驱动的出版物上。也就是数据集的发布非常碎片化。不同科学领域都有自己首选的数据集存档，而政府部门也是如此。

通过“数据集搜索”功能，谷歌旨在调整其Google Scholar搜索方案，以帮助数据极客和研究人员在单个搜索栏中筛选这些数据。这个名为“数据集搜索”（Dataset Search）的新服务，将成为谷歌学术搜索服务的伴侣服务。



谷歌人工智能研究科学家娜塔莎·诺伊（Natasha Noy）协助开发了数据集搜索，她指出，科学家们长期以来的困扰都是不知道到哪里去找数据集，一旦他们走出自己的圈子，事情就变得困难。这个新服务的目标是将数万个不同在线数据集存档统一起来。她表示，“我们想要让这些数据可以被发现，但数据仍保留在原始位置。”

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