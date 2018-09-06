6.5寸新iPhone名字出来了！或将不使用Plus

目前关于新iPhone的消息已经出现的差不多了，然而在它的名字方面或许仍然存在着悬念。虽然现在看上去iPhone XS最有可能成为新iPhone的名字，但是近日对于6.5寸新iPhone的名字又出现了不同的叫法，目前根据外媒消息透漏，6.5寸的新iPhone的名字可能会是iPhone XS Max，而之前的消息一致认为它将会叫做iPhone XS Plus。





关于iPhone的Plus版本，相信很多果粉们都非常了解。从iPhone 6开始，苹果每发布一款新品iPhone都会出现Plus版本。其实这个Plus版本就是屏幕更大一些的iPhone，在iPhone 6发布的时候，很多人都没有想到会有这样的版本能出现，而也正是因为Plus版本的出现也让其他手机厂商开始争相效仿起来。

原本很多人以为今年的6.5寸新iPhone的名字将会采用Plus无疑，但是这次给出的Max相信还是会让一些人非常意外。因为Max这个名字用的最多的还是安卓手机，像小米Max系列和乐视Max系列都属于安卓手机，而且小米Max还是巨屏手机，所以这次苹果如果真的使用这个名字或许也可能成为一种新潮流吧！





在笔者看来，对于即将到来的新iPhone，其实相对于性能以及外观，名字的事情还是比较小的，毕竟在使用手机的时候还是前两者最为重要，所以还是请我们一起等待着9月12日苹果秋季发布会的到来吧！

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