谁会第三个突破万亿？微软还是谷歌

【 中关村在线新闻资讯】9月6日消息，CNBC网站发表文章称，继苹果公司和亚马逊之后，下一个市值突破1万亿美元的科技公司，很可能是微软或谷歌母公司Alphabet。



谷歌（图片来源：sohu）

今年8月2日，苹果公司股价创下207.39美元的历史新高，从而推动公司市值率先突破1万美元，这也是全球首家市值突破1万亿美元的科技公司。

大约一个月之后， 9月4日，亚马逊股价一度涨至2050美元，市值也突破1万亿美元，成为第二家市值达到1万亿美元的科技公司。

华尔街正密切关注，谁将成为下一个万亿美元市值公司。预测微软和谷歌母公司Alphabet的可能性最大。目前，微软市值约为8500亿美元，而Alphabet市值约为8350亿美元。其中，微软市值要增长16%才能达到1万亿美元，Alphabet需要增长17%。而伯克希尔哈撒韦和Facebook则分别需要增长92%和97%。

不过华尔街分析师认为，未来12个月内，微软和谷歌母公司Alphabet的市值还不能突破万亿美元市值。

除了苹果亚马逊，微软和Alphabet外，当前美股市值较大的公司还包括：伯克希尔哈撒韦、Facebook、摩根大通、强生、埃克森美孚、美国银行、Visa和富国银行。

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