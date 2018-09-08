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    每日猜机：资深玩家都爱的掌上游戏机

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王盼盼

    尽管现在智能手机和平板电脑玩游戏已经十分方便了，但是要说真正能够畅玩游戏的还是掌机最强，毕竟触屏操作还是没有实体按键操作来得痛快。今天要猜的就是下图这款掌上游戏机，它一直都是资深游戏玩家们的宠儿。

    每日猜机：资深玩家都爱它

    它机身线条圆润流畅，机身尺寸为169.4×18.6×71.4mm，整体重约189g，边缘采用圆滑式设计。4.3英寸16:9宽屏液晶，1677万色480×272分辨率。还提供本地电源输入端口和外部电源供给端口，可以进行USB充电，支持蓝牙，内置麦克风。不只玩游戏，拥有它还可以享受到欣赏影片、听音乐、浏览照片等功能。

    每日猜机：资深玩家都爱它

    每日猜机：资深玩家都爱它

    用它能玩到的一些经典游戏：

    每日猜机：资深玩家都爱它
    游戏1

    每日猜机：资深玩家都爱它
    游戏2

    每日猜机：资深玩家都爱它
    游戏3

    各位玩家们，你能猜出这款游戏机的品牌型号和以上3款游戏的名字吗？欢迎在评论区留言，“猜机大神”就是你！

    上期答案公布：索尼Walkman TPS-L2

    每日猜机：资深玩家都爱它

    上期猜机大神：

    每日猜机：资深玩家都爱它

     《每日猜机》是ZOL的日常互动栏目，率先完整答对者将获得“猜机大神”称号，随明日答案一同登榜。同时，各位大神还可以发表“神评论”与编辑互动哦，猜机上榜神评圈粉尽在每天5点《每日猜机》。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：每日猜机：资深玩家都爱的掌上游戏机http://news.zol.com.cn/697/6974896.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/697/6974896.html report 845 尽管现在智能手机和平板电脑玩游戏已经十分方便了，但是要说真正能够畅玩游戏的还是掌机最强，毕竟触屏操作还是没有实体按键操作来得痛快。今天要猜的就是下图这款掌上游戏机，它一直都是资深游戏玩家们的宠儿。它机身线条圆润流畅，机身尺寸为169.4×18.6×71.4mm，整体...
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