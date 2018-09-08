每日猜机：资深玩家都爱的掌上游戏机

尽管现在智能手机和平板电脑玩游戏已经十分方便了，但是要说真正能够畅玩游戏的还是掌机最强，毕竟触屏操作还是没有实体按键操作来得痛快。今天要猜的就是下图这款掌上游戏机，它一直都是资深游戏玩家们的宠儿。

它机身线条圆润流畅，机身尺寸为169.4×18.6×71.4mm，整体重约189g，边缘采用圆滑式设计。4.3英寸16:9宽屏液晶，1677万色480×272分辨率。还提供本地电源输入端口和外部电源供给端口，可以进行USB充电，支持蓝牙，内置麦克风。不只玩游戏，拥有它还可以享受到欣赏影片、听音乐、浏览照片等功能。





用它能玩到的一些经典游戏：



游戏1



游戏2



游戏3

各位玩家们，你能猜出这款游戏机的品牌型号和以上3款游戏的名字吗？欢迎在评论区留言，“猜机大神”就是你！



上期答案公布：索尼Walkman TPS-L2





上期猜机大神：

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