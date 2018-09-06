早报：腾讯与宝马宣布合作 布局车联网已成定局

【科技早餐】

●腾讯与宝马宣布合作 布局车联网已成定局

腾讯与宝马签署战略合作备忘录，建立新合作伙伴关系，双方将共同促进汽车行业的智能网联化发展。据悉腾讯和宝马将共同评估腾讯数字产品和服务，以及宝马车机端和手机端数字平台的整合。

此外，腾讯和宝马还将探讨在信息娱乐和服务、底层基础架构、安全以及其他领域的合作机会。马化腾曾表示，腾讯希望在汽车上实现人与各种服务的智能连接。



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【行业热闻】

●蚂蚁金服计划在2020年前覆盖全日本

蚂蚁金服近日宣布，为了方便中国游客畅游2020年东京奥运会，支付宝将与日本合作伙伴一起加速无现金支付环境建设，并在2020年之前，实现在日本的全境使用。

●工信部点名中国电信等企业ICP备案不力

工信部日前对未备案ICP数量前十名的企业予以通报批评，其中包括中国电信、联通、腾讯等。今年上半年开展的未备案互联网信息服务（ICP）核查工作，共发现未备案ICP达29721个。工信部要求以上单位立即开展自查自纠行动，确保各项措施落实到位。

●Apple Watch跃居Q2可穿戴市场第一

IDC日前发布可穿戴市场的最新统计报告，数据显示苹果二季度出货量470万，跃居第一。排在第二的为小米，出货量为420万。Fitbit以270万出货量紧随其后，华为180万排名第四，Garmin150万排名第五。

●乐视网股价涨幅异常停牌核查

乐视网发表公告称股价近期涨幅异常，将停牌核查。乐视网股价在8月20日创下新低，但随后却开始上涨，在12个交易日内上涨了88.5%，并于8月30日、8月31日、9月3日、9月4日四次触及涨停。

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