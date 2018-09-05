程维：滴滴确实缺乏敬畏之心 将自建客服团队

【 中关村在线新闻资讯】9月5日消息，援引自据央广“下文”客户端报道，今天上午由交通部、中央网信办、公安部等十部门和北京天津两地组成的联合调查组已经入驻滴滴，正式启动对网约车、顺风车平台公司的进驻式全面检查。



检查组进驻滴滴（图片来源：sina）

滴滴也在今天午间发布微博称，非常感谢检查组进驻滴滴，滴滴将积极认真配合检查组各项工作，对检查中发现的问题深入整改，尽快推动合规化进程，切实强化客服安全能力建设，全面提升出行安全保障水平。

滴滴出行创始人兼CEO程维表示，滴滴运营如此大规模的移动出行业务，在安全管理实践上确实不足，缺乏经验和参照，没有足够的敬畏之心、警惕之心，丧失了安全红线和底线的意识，社交出行的引入也偏离了绿色共享出行的初心。

程维还表示，平台将新投入1.4亿专项资金加强安全客服团队的建设，下决心摒弃客服外包模式，在今年年底前将自建客服中心扩展至8000席，持续建设安全高级客服团队的力量。



滴滴发表声明（图片来源：weibo）



滴滴出行创始人兼CEO程维（图片来源：sina）

据了解，本次检查将在全国范围内对所有网约车、顺风车平台公司存在的重大安全隐患、影响公共安全和乘客人身安全的问题进行系统排查，对有关部门职责落实情况进行检查，对发现的相关问题和隐患提出整改意见并督促指导平台公司整改，对发现的违法违规企业和经营管理人员、失职渎职工作人员提出处理和问责意见。

除滴滴外，检查组还将在北京对网约车平台首汽约车、神州专车、易道、美团及嘀嗒、高德等顺风车平台进行进驻检查，并赴杭州检查曹操专车，其他地方网约车、顺风车由公司注册地所在省级交通主管部门指导相关城市交通主管部门会同城市其他管理部门进行检查。

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