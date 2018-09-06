三星折叠屏手机真的来了！今年11月发布

关于折叠屏的消息已经不新鲜了，之前一直觉得折叠屏还是概念机，距离我们普通消费者很遥远，还远没达到可量产的阶段。但是最近CNBC爆出一条新消息：三星将于今年11月发布一款可折叠智能机！



折叠屏手机

据外媒CNBC报道，三星CEO高东真（DJ Koh）在接受采访时称：“经过调查显示，可折叠手机有市场，是时候推出一款可折叠设备了。”三星其实在2017年9月就宣布要做一款可弯曲显示屏的智能手机，当时三星CEO表示这款设备将会是Galaxy Note系列。



之前的曝光图

三星CEO Koh没有透露有关折叠屏幕如何工作的详细信息，但是在IFA 2018会展上他透露了一些关于折叠屏手机的思考，Koh表示这款折叠屏手机大部分时间可以在折叠状态使用，但是当你需要更大的屏幕浏览更多信息的时候，手机可以展开工作，这时候折叠屏手机和平板相比有什么好处呢？消费者为什么想要购买折叠屏手机呢？所以每个设备，每个功能都应该是有对应使用场景的，只有当用户真正使用的时候才会发现，“哇！这就是三星制造它的原因！”。



折叠屏演示

据外媒报道，这款手机展开后的大小在7英寸左右，和普通平板大小差不多，方便携带。同时在折叠状态下，也会有触控显示区域。并且折叠部分并不是采用铰链设计，而是一种全新的解决方案。





据CNBC报道，三星这款折叠屏手机可能将在今年11月份，旧金山举行的三星开发者大会上公布，有分析师称苹果和LG也在研发自家的折叠屏手机，预计在2020年推出。

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