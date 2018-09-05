Chrome浏览器十周年 谷歌Chrome 69正式版发布

【 中关村在线新闻资讯】9月5日消息，作为Chrome十周年活动的一部分，谷歌Chrome浏览器最新版 69即日起在全平台发布。



谷歌Chrome浏览器（图片来源：cnbeta）

Chrome 69在UI风格上有了比较鲜明的变化，整体更符合Material Design扁平化的设计语言。包括大量圆角、新图标、新的色块（提取自定义背景更简单）等。地址栏也简化了提示、网址和菜单，标签样式更加紧凑，iOS用户的工具栏挪到了屏幕底部。

与此同时，Chrome 69引入了更强大的密码管理器，可以帮助用户生成强口令密码。目前在密码安全学中，主要有两种流派，一是建议用户在不同的站点使用不同的中强度密码，前提是自己记住；二是由密码管理器随机生成密码，并借助网络同步提高效率。



谷歌Chrome浏览器（图片来源：ifeng）

同样在安全方面，Chrome 69要求用户在每次浏览器重启后明确授予网站使用Flash的权限。谷歌去年发布了一份关于Flash在Chrome中弃用的路线图，因为Adobe宣布2020年12月之后不再支持或更新该插件。

Chrome 69面向Windows、macOS、Linux、Chrome OS等桌面系统的版本已可下载，安卓/iOS随后。



谷歌Chrome浏览器（图片来源：cnbeta）

谷歌还透露，在启动时间、内存使用、延迟、稳定性（崩溃率）等方面都有不同程度地优化，还添加了AV1视频解码器，AV1视频解码器是下一代编解码器，与VP9相比，可将压缩效率提高30%。Chrome 69仅为Chrome OS，macOS，Windows和Linux添加了AV1解码器，但尚未包含编码功能。



小彩蛋（图片来源：sohu）



小彩蛋：

除了明显的浏览器 UI 升级、功能改进，Chrome 还悄悄藏了一个生日小彩蛋。





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