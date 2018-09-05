廉价版iPhone价格曝光！或售4800元

前不久国外爆料大神@VenyaGeskin1在网络上曝光了iPhone XS的新壁纸以及新配色——香槟金。今年3款新iPhone的正面外观一致，均为刘海屏。6.1英寸廉价版iPhone背部将配备单摄，并且该款机型的命名到目前还没有确切消息。



图片来源：@VenyaGeskin1

不过近期3款iPhone的售价却疑似被曝光，有消息称6.5英寸iPhone售价为999美元起步（约6800元），5.8英寸iPhone售价899美元起（约6100元），而6.1英寸iPhone售价为699美元起步（约4800元）！



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6.1英寸iPhone在国内备受瞩目，不仅因其“便宜”的定价，还因它将成为苹果在中国首款搭载双卡双待的机型。而若价格方面的爆料属实，那么苹果各大门店门口必然会排满抢购6.1英寸iPhone的长龙。





目前苹果官方已经公布发布会召开时间：北京时间9月13日凌晨1点。届时中关村在线将进行全程直播报道并配备同声传译人员，关注苹果的朋友们千万不要错过。

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