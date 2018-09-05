突破常规 英特尔新任CEO或从公司外引进

【 中关村在线新闻资讯】9月5日消息，据彭博社报道，英特尔新任CEO将从公司外部选拔。来自消息人士说法，英特尔已经接洽了几位候选人，并开始缩小选聘新任CEO的范围。



Intel（图片来源：cet）

彭博社援引自消息人士说法，英特尔将打破常规，首次从公司外部选拔CEO。以往英特尔CEO都是公司内部选拔培养而来。

当前，英特尔董事会已经跟曾在高通任职的桑杰·贾（Sanjay Jha）和阿南德·钱德拉塞克（Anand Chandrasekher），以及英特尔现任高管纳温·谢诺伊（Navin Shenoy）和默西·伦杜琴塔拉（Murthy Renduchintala）进行了初步讨论。

其实英特尔有意从公司内部宣布先人CEO，可是现实情况很残酷。很多候选人包括蕾妮.詹姆斯(Renee James)、斯塔西.史密斯(Stacy Smith)、黛安.布莱恩特(Diane Bryant)以及施浩德(Kirk Skaugen)都在科再奇在任期间离开了公司。至于目前代理CEO兼CFO的罗伯特.斯旺(Bob Swan)表示，他对于永久担任CEO一职不感兴趣。

另外蕾妮.詹姆斯的知情人士透露，这位前英特尔总裁向她目前运营的初创企业Ampere Computing团队成员表示，除非英特尔收购了这家初创企业并允许她带着所有的成员，否则她不会回去。（Ampere Computing目前是由Carlyle Group投资的一家初创企业，公司旨在打破英特尔在数据中心计算机处理器市场上的压制地位）

英特尔在寻找CEO一事上，预计还需要几个月的时间才能确定。

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