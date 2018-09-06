每日猜机：它曾成为《银河护卫队》的最大泪点

《银河护卫队》不知道大家有没有看过，电影中无所不在的怀旧金曲，以及主角星爵十分喜欢的那台老式随身听让人印象深刻。影片中“爵爹”一把捏碎随身听的凄惨场景，成为一众死忠发烧友们最大的泪点，今天带大家来猜的就是影片中的这款随身听。





这款随身听是1979年推出，配备2节AA电池驱动和轻便耳机，在当时定价约2000元，能用得起的也都是家里有矿的了。最重要的是，它也是世界上第一台随身听，可谓是意义非凡。所以，你能猜出这款随身听的品牌型号吗？欢迎在评论区留言！如果哪位土豪曾经用过，也欢迎分享你和它的故事和使用体验！





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