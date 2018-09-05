明年iPhone拍摄能力提升！或将搭载后置三摄

对于iPhone的拍摄能力来讲，虽然在自拍方面没有什么美颜功能，但是就整体来看还是趋于稳定的。然而就现在用户对于手机拍摄能力的要求来说，稳定已经不再是他们想看到的，现在的安卓手机在拍摄能力方面确实已经超过了iPhone。现在拍摄能力最强的手机莫过于搭载徕卡三摄的华为P20 Pro了，而在这之后徕卡三摄似乎也成为了华为接下来旗舰手机的标配。从这我们就会产生猜想，在未来iPhone是否会实现这一技术呢？





近日，根据《经济日报》的消息称iPhone或将会在明年搭载后置三摄摄像头，如果这一猜想成真，那么这意味着iPhone的拍摄能力将会得到非常大的提升。其实最初iPhone的拍摄能力一直是好于安卓手机的，但是由于安卓手机对于拍摄能力的重视，像vivo、OPPO等厂商慢慢将手机重心转移到了拍摄能力上，这也就让iPhone的拍摄能力逐渐落后于这些品牌的手机了。

当然，虽然现在安卓手机的拍摄能力强过iPhone，但是现如今iPhone的拍摄实力也是不容小觑的。就去年发布的iPhone X而言，它的后置双摄的像素也达到了2400万，这在同级别手机中还是有竞争力的。值得一提的是，关于今年即将发布的三款新iPhone，虽然对它们的拍摄能力没有提到太多，但是相信除了LCD屏iPhone以外，其余两款iPhone的拍摄能力都将会得到提升，所以就让我们一起等待着它们的发布吧！

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