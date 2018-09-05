屏下指纹与iPhone绝缘？至少现在是这样

自从去年iPhone X发布之后，刘海屏似乎成为了iPhone产品的标志，而这一猜想在今年也再次得到了印证。据了解，在9月12日即将发布的三款iPhone产品中，它们无一例外都将会搭载刘海屏和Face ID，外观上和去年的iPhone X几乎一致。至于你想问有什么改变，在笔者看来那也将会是处理器或者加入一些其他功能，至少屏下指纹技术不会被采用！





在今年的年初，屏下指纹技术首次被应用到了手机中，而在那时就有人猜想新iPhone产品会不会搭载这种先进的技术呢？而在看到关于今年iPhone的大部分信息后，肯定又会有人问明年的iPhone会不会有屏下指纹技术呢？根据著名分析师郭明錤透漏苹果目前对屏下指技术不是很兴趣，而明年的iPhone也不会拥有这项技术。

如此看来，苹果有可能打算在很长一段时间都会使用刘海屏+Face ID这个设计。而安卓手机在今年除了使用刘海屏之外，它们还在探索新的设计，比如今年上半年的vivo NEX以及OPPO Find X，这两款手机都采用了升降装置的设计，这和iPhone X的刘海屏就属于两种完全不同的风格。而且今年的安卓手机大多都倾向于屏下指纹技术，所以在未来苹果的iPhone以及安卓手机在技术上将很有可能出现两种不用的风格。





当然，对于苹果来说，它们目前的重点还是在3D结构光技术上，并且在TrueDepth景深镜头上它们还会加大优化力度。其实在苹果和安卓在形成这种局面之后，用户是受益最大的。因为这样不喜欢刘海屏以及Face ID的用户们就可以选择安卓手机，而不喜欢屏下指纹技术的用户就可以选择iPhone。

现在距离苹果秋季新品发布会越来越近了，这场一年一度的盛会让很多没有换新机的果粉们蠢蠢欲动，虽然现在关于新iPhone的消息已经出现了太多，但是在发布会上苹果说不定还会给果粉们带来一些意外的惊喜，所以就让我们一起期待那一天的到来吧！

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