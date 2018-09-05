亚马逊万亿美元市值的路数:跟苹果不一样

美国当地时间9月4日，亚马逊以每股2026.50美元开盘，随后上涨突破每股2050.27美元，以此计算亚马逊市值成功突破1万亿美元。成为即苹果之后，第二家市值超过1万亿美元的公司。

不过亚马逊的高涨势头并没有维持多久，截止美国当时间9月4日收盘，亚马逊报2039.51美元每股，对应市值约9947.53亿美元。

同样是万亿美元市值，相比较苹果的稳健，亚马逊则是属于敢冒险的那种。



（图片来自http://www.chinaz.com/news/2018/0905/933495.shtml）

亚马逊跟苹果完全不是一个路数

如果按照苹果的标准看亚马逊，则亚马逊距离万亿美元市值应该还差的很远。因为亚马逊的业绩实在是“太差了”。

苹果和亚马逊在最新一季的营收都超过了500亿美元，但是在净利润上苹果是115.19亿美元，而亚马逊净利仅有25亿美元。不仅如此，亚马逊在2015年Q2才开始保持持续盈利，而苹果则是一直处于盈利状态。

恰恰是这种情况，苹果为了实现万亿美元市值目标用了38年，而亚马逊用了21年。2018年亚马逊股价累计上涨超过75%，相比较而言，苹果仅上涨35%。

业绩上输于苹果的亚马逊，比苹果更快实现万亿美元市值目标，是因他“多而强大”的策略。亚马逊最赚钱的就是广告和云业务，目前从财报看吗，这样两业务都保持良好的增趋势。

电商领域，亚马逊目前是全美最大的电商平台。根据市场研究机构eMarketer的报告显示，今年亚马逊平台上美国零售总额为2582.2亿美元，占到美国当年全部电商总额的49.1%，位居第二的eBay所占份额仅为6.6%。在全球的市场份额为13%。

这里亚马逊并不满足，其在2015年就是开始及布局线下零售，在2015年11月，亚马逊便开设了第一家线下书店Amazon Books，2016年12月，又开了第一家线下便利店Amazon Go。并且也没辙在2017年还斥资137亿美元收购了全食超市。

通过整合全食超市在美国、加拿大和英国拥有460多家门店，以及物流体系。亚马逊建立起了庞大线上线下联动经营模式，继而巩固其在电商领域的地位。同时也标志着亚马逊全面进入总额7000亿美元的日用品市场。

电商是基础，而在2006年推出的云服务则是亚马逊真正的摇钱树。亚马逊的第二季度财报数据显示，亚马逊AWS云计算净营收同比增长了49%，达到了61亿美元（去年同期41亿美元），占亚马逊总营收的11%。AWS云计算利润为16亿美元，占总利润的54.86%。值得注意的是，AWS目前已经连续三个季度实现增长。

美国市场研究机构Synergy发布的数据显示，2018年一季度全球主要地区（南美、欧洲、中东和非洲、亚太、拉丁美洲）公有云 企业排名显示，仅亚马逊云服务 平台AWS一家就占据了近40%的市场份额。

根据Gartner报告预测，全球公有云业务收入总额到2020年将达到4114亿美元。根据这一预测，亚马逊的云服务每年逾200亿美元的营收，依然具有很大的增长空间。

人工智能和智能家居方面，亚马逊也实力对抗谷歌和苹果等会一众大佬。根据Voicebot和Google今年5月对1200多名美国成年人进行的一项调查显示，亚马逊Echo在美国家庭中的占有率仍然高达61.9%，而谷歌Home的占有率则为26.9%。

贝索斯可以确定的投资和收购名单。其中，亚马逊已知具体金额的投资/收购公司数量有76家，贝索斯的私人投资公司Bezos Expeditions投资的公司有49家，贝索斯以个人名义投资6家公司，其私人公司Nash Holdings收购了一家公司。

这些都为亚马逊提供了弹药，为亚马逊扩展边界打下了基础。

亚马逊不断在拓展自己的边界

目前亚马逊除了电商业务以外，还涉及云服务、人工智能、智能家居、无人超市、内容原创和分发、医疗健康服务以及宇航服务。

这仅仅是冰山一角而已，因为亚马逊和当家人贝索斯还投资了大量的创业公司。根据智东西统计。亚马逊已知具体金额的投资/收购公司数量有76家，贝索斯的私人投资公司Bezos Expeditions投资的公司有49家，贝索斯以个人名义投资6家公司，其私人公司Nash Holdings收购了一家公司。

这些公司又涉及到了娱乐游戏，地理位置服务，社交，搜索引擎等等。这就让华尔街的分析师们摸不透亚马逊的脉络，因为亚马逊所涉猎的领域每一个都有可能是下一个爆款。

如宇航服务为例，2000成立的“蓝色起源”公司，主要的研发方向是可调控 （Throtteable)的火箭发动机，可回收火箭和高可靠性但低成本的载人自动飞行航天器。目前“蓝色起源”的“New Shepherd”火箭。已经完成了8次发射，而贝佐斯每年对“蓝色起源”的投资达10亿美元。

这对于分析师们诱惑颇大，因为亚马逊拓展宇航服务，看表面是开展太空旅游项目。如果往深了说，那就是提前布局民用宇航器，为将来的太空探索打基础。虽然投入巨大，但是前景也更为广阔。

这也就是为什么当前亚马逊的市盈率可以达到157.26倍，而苹果市盈率20.5倍。

总之一句话：对亚马逊来讲，万亿美元市值仅仅是个开始。

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